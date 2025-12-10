Real Madrid 1-2 Manchester City: el Madrid ‘se dispara en un pie’ y manda a Xabi Alonso al limbo

El Real Madrid cae en el Santiago Bernabéu ante un Manchester City que por momentos fue superior, pero no llegó a dominar. Errores grotescos en la defensa blanca condenaron un partido que había empezado de la mejor manera posible para los de Xabi Alonso

El Real Madrid suma su segunda derrota consecutiva en casa y se complica su aparición en los octavos de final de la Champions League. Los de Xabi Alonso comenzaron el partido de una manera brillante, pero los errores defensivos y los malos cambios del técnico tolosarra acabaron condenando a un equipo que, sin Courtois, podría haber recibido un marcador más abultado. Xabi Alonso queda a la espera de ver si su proyecto al frente del conjunto blanco sigue en pie, o tendrá que pasar las fiestas navideñas pendiente del mercado de entrenadores.

El Madrid estropeó su gran inicio de partido

Comenzó el encuentro con un Real Madrid muy enérgico. En tan solo 10 minutos provocaron un penalti que el VAR tuvo que corregir como falta, pusieron en grandes apuros a Donnarumma e, incluso, Vinícius pudo hacer el primero en el minuto 6 con una vaselina que no encontró portería.

El Manchester City vio que a la desesperada tenía las de perder. Los locales se sentían cómodos con un partido roto, buscando contragolpes letales, haciendo que los ‘Sky Blues’ pusieran más empeño en cuidar la posesión para bajar las pulsaciones de un partido que empezó de manera frenética.

Cuando el City comenzaba a dominar y el Madrid, consciente de que no podría mantener el ritmo de partido buscaba también hacerse con la posesión, llegaría el tanto local. Gran robo de Carreras en campo propio que iniciaba el contragolpe, el balón le llagaba a Bellingham que, tras conducir, veía el desmarque de Rodrygo por la derecha. Balón en profundidad para el brasileño, control que lo introducía en el área y, cuando todo el mundo esperaba un centro, el extremo mandaba el esférico al fondo de la red con un disparo raso y cruzado. Rompía su mala racha el carioca en una noche clave para ganarse un puesto en los esquemas de Xabi Alonso.

Sin embargo, poco duraría la felicidad local, 7 minutos para ser exactos. Saque de esquina para los ‘Sky Blues’ que Gvardiol lograba rematar al segundo palo. Courtois, que esperaba un mejor marcaje de sus defensores, no es capaz de atajar el esférico y lo dejó muerto en el área pequeña, donde un avispado O’Reilly llegaba para marcar a placer. La igualdad del partido era reflejada en el marcador.

Con las fuerzas igualadas llegarían los detalles para decantar la balanza a favor de un equipo u otro. Así, Rüdiger cometería un error atípico en una noche de Champions. El alemán agarraba descaradamente a Haaland en el interior del área provocando su derribo. El árbitro, tras consultar con el VAR, determinaría la pena máxima. Sería el propio noruego quién, engañando a Courtois, colaría el balón en la portería por la izquierda del belga, sellando la remontada de los ‘Sky Blues’.

El Madrid, que había comenzado el encuentro de una manera espectacular, se ponía por debajo en el marcador al borde del descanso, donde un doble paradón de Courtois los mantendría con vida. Un contragolpe del City acabaría con Haaland rematando a bocajarro sobre el guardameta merengue, que pudo despejar el esférico para, acto seguido, tener que volver a aparecer rechazando el segundo disparo del City por parte de Cherki. Una doble actuación que daba una vida extra a los locales y a su entrenador, Xabi Alonso.

Sin tiempo para más, y tras tres minutos de añadido, el partido se marchaba al descanso con un Real Madrid que fue de más a menos, donde errores impropios de un equipo de primerísimo nivel acabaron condenando su primera mitad.

Courtois evita la debacle

Salía el Madrid como un calco de su primera mitad. Otra vez gastaban todas sus energías en una presión constante y contragolpes vertiginosos. La jugada más clara, otra vez una vaselina que se marchó alta, esta vez obra de Bellingham. Las tenían los locales, pero también los ‘Sky Blues’, que se volvían a topar con un magistral Courtois. Hasta en cuatro ocasiones salvaría el belga a los suyos durante la segunda mitad.

Gran parte de las numerosas intervenciones de Courtois fueron culpa de su compatriota y esa noche rival, Doku. El extremo del City fue una auténtica tortura para la defensa blanca por la banda izquierda. Doku driblaba defensores con soltura y atraía jugadores que salían a la ayuda, creando grandes desajustes en la zaga de Xabi Alonso.

Poco a poco fue el técnico tolosarra introduciendo sustituciones en busca de un cambio en su equipo, realizando hasta una modificación en el esquema, la cual dejó a Vinícius como delantero centro. Consciente del estadio donde se estaba jugando y el rival que tenía enfrente, Guardiola quiso proteger el marcador dando entrada a hombres de refresco, con un triple cambio que dio energía especialmente al mediocampo.

Sin grandes ocasiones para los locales, el partido iba poco a poco agotándose. Los de Guardiola supieron leer a la perfección el planteamiento rival, colocando la defensa sobre un bloque medio, dejando al Madrid sin una referencia en ataque. Por ello, Xabi Alonso dio entrada a un Endrick que, a pesar de estar muy activo, su mejor ocasión llegaría con un remate de cabeza que se estrellaba contra la parte superior del larguero de Donnarumma.

Pasaban los minutos y los ‘Sky Blues’ iban buscando el camino de su tercer gol gracias a un incansable Doku, y la aparición de Savinho por la banda derecha. Pudo sentenciar el encuentro el equipo visitante, pero se toparon con un Courtois que mantuvo a su equipo vivo hasta el final.

Tras cuatro minutos de añadido y con la sensación de haber estado más cerca el tercer tanto inglés que el empate madridista, el partido finalizaba con un Xabi Alonso muy cuestionado, donde otra vez pareció haberse equivocado con el planteamiento del partido. Dos derrotas en el Santiago Bernabéu en cuatro días para el Real Madrid, que ve como su proyecto pierde apoyos.

Ficha técnica

1 - Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Endrick, m.79), Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Brahim, m.67), Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo (Güler, m.58).

2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden (Reinjders, m.70); Cherki (Savinho, m.70), Doku y Haaland (Marmoush, m.70).

Goles: 1-0, m.28: Rodrygo. 1-1, m.35: O'Reilly. 1-2, m.43: Haaland de penalti.

Árbitro: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Rüdiger (43), Rodrygo (87) y Carreras (88) por el Real Madrid; y a Foden (11), O'Reilly (76) y Bernardo Silva (90), junto al técnico Guardiola (82) por el Manchester City.

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 83.186 espectadores.