Real Madrid - Manchester City, en directo el partido de la jornada 6 de la Champions League en vivo online

Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League, que enfrenta al Real Madrid contra el Manchester City, equipo inglés, en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde ambos equipos buscarán mantener sus opciones al pase directo a los octavos de final

¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada en la fase de liga de la Champions League! A partir de las 21.00 horas, Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el Santiago Bernabéu como parte de la jornada 6 de la máxima competición europea de clubes

El Real Madrid llega al encuentro como sexto clasificado en la fase de liga, después de conseguir 12 puntos repartidos en 4 victorias y 1 derrota

Por su parte, el Manchester City está fuera del top 8 por tan solo 2 puntos, mismo que les separan de los blancos, tras obtener 3 victorias, 1 empate y 1 derrota traducidos en 10 puntos

El encuentro tendrá lugar en el Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid, que cuenta con una capacidad para más de 80.000 espectadores tras su moderna remodelación

El encargado de dirigir el encuentro será el francés Clement Turpin, que contará con su compatriota Jerome Brisard en el VAR

Los de Xabi Alonso viven un duro momento tras haber sido derrotados por 0-2 en casa ante el Celta de Vigo, durante la última jornada de LaLiga. De sus últimos 5 encuentros, los blancos han obtenido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota

Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola ha vuelto a la senda de la victoria, acumulando tres triunfos consecutivos en la Premier League, donde ocupan el segundo puesto a 2 puntos del líder, el Arsenal. De sus últimos 5 enfrentamientos han obtenido 3 victorias y 2 derrotas

Xabi Alonso, antes de enfrentarse al Manchester City: "El equipo está unido y convencido de que podemos ganar mañana"

El técnico tolosarra compareció en la rueda de prensa previa al duelo de Champions para dar algo de tranquilidad a la afición, mostrando la intención del equipo de salir a por la victoria

El delantero francés se ausentó del entrenamiento de ayer, haciendo saltar todas las alarmas sobre su participación esta noche. Aun así, el Real Madrid ha publicado la convocatoria del encuentro donde encontramos al francés. Ahora toca esperar pasa saber si puede arrancar de inicio

Las dudas con el proyecto de Xabi Alonso aparecidas en las últimas semanas junto a la reciente derrota ante el Celta, han provocado que el encuentro de hoy sea algo más que un partido para el tolosarra. Una derrota ante el City o un equipo sin personalidad podrían propiciar su tempranera destitución

La afición del Real Madrid recibe a los suyos por todo lo alto antes de un gran duelo ante el Manchester City

El Real Madrid regresa a su competición fetiche en busca de una victoria que revierta su inestable situación. Los de Xabi Alonso disputan su segundo encuentro en casa, el estadio Santiago Bernabéu, en tan solo tres días, tras la derrota ante el Celta de Vigo en LaLiga. Por delante tendrán a un gran Manchester City de Pep Guardiola que, tras un periodo de dudas, parece haber vuelto a encontrar su mejor nivel.

Con tres partidos por delante para dar punto final a la fase de liga de la Champions League, ambos equipos querrán sumar tres puntos que estabilicen sus opciones a permanecer entre los ocho primeros, asegurándose un puesto en los octavos de final. De momento, los blancos tienen más próximo el objetivo, pero una derrota frente a los ‘sky blues’ podría complicar seriamente su clasificación directa.

Así llega el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, no vive días tranquilos en la capital. Desde que sufriera la primera derrota de la temporada ante el Atlético de Madrid en LaLiga, su proyecto ha recibido numerosas críticas y dudas que han ido poco a poco tomando un peso mayor, especialmente tras la derrota en Champions ante el Liverpool, y los recientes empate en liga frente al Rayo Vallecano, Elche y Girona.

Cuando la situación parecía normalizarse con una sufrida victoria ante Olympiakos, y un gran duelo ante el Athletic Club en San Mamés que acabaría con un rotundo 0-3, la última jornada de liga presentó a un Real Madrid desdibujado, sin ideas y muy endeble, que acabó siendo derrotado por el Celta de Vigo por 0-2. Con esta imagen, las complicaciones que afronta el equipo en LaLiga tras las expulsiones vividas en ese encuentro, una eliminatoria de Copa de Rey la próxima semana y la Supercopa de España en enero, el proyecto del técnico tolosarra tiene esta noche una ‘bola extra’ para mantenerse en el club de Chamartín.

Así llega el Manchester City

Por su parte, el conjunto de Manchester, dirigido por Pep Guardiola, vive un momento brillante en Inglaterra. Parece que los ‘sky blues’ han sabido dejar atrás las dudas planteadas sobre su juego, y encadenan tres victorias consecutivas en la Premier League, marchando segundos a tan solo 2 puntos del líder, el Arsenal.

Por otro lado, en la Champions League llegó su última derrota, el pasado 25 de noviembre ante el Bayer Leverkusen por 0-2 en el Etihad Stadium. Con una fase de liga que se acaba y tras haber dejado por el camino importantes puntos como el empate ante el Mónaco, los de Manchester no pueden permitirse más derrotas si no quieren caer a las eliminatorias de playoff antes de intentar estar en los octavos de final.