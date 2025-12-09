Guardiola se pronuncia sobre Xabi Alonso y sobre el duelo contra el Real Madrid: "El año pasado estábamos en transición"

A tan solo un día de disputarse uno de los duelos más destacados de la jornada de Champions, que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City y al Real Madrid, Pep Guardiola ha querido analizar el encuentro donde ha tenido palabras sobre la situación de su homologo, Xabi Alonso

La Champions ha regresado esta jornada donde uno de los partidos más apasionantes es el que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City en un contexto donde el equipo blanco atraviesa uno de los peores momentos de la temporada y Xabi Alonso se la juega este miércoles frente al conjunto citizen. En la previa del mismo, el propio entrenador catalán, Pep Guardiola ha querido analizar el choque donde ha tratado el tema de su homólogo en el banquillo y el cambio de situación con respecto al año pasado, donde su equipo fue derrotado ante el de aquel entonces entrenado por Ancelotti.

Una temporada después vuelven a verse las caras el Real Madrid y el Manchester City pero el contexto es muy diferente esta temporada con respecto al de la temporada pasada. El Real Madrid se encuentra en una situación complicada mientras que en la pasada edición era el Manchester City el que peor se encontraba. Si que es cierto que la última derrota del City ante el Leverkusen les hace peligrar el estar entre los ocho primeros.

Guardiola y sus palabras sobre Xabi Alonso

El técnico del conjunto inglés ha sido preguntado por Xabi Alonso y ha tenido palabras donde comprende perfectamente la situación de su rival esta semana. Sobre esto quiso referirse. "Empatizo porque trabajamos juntos y fue una experiencia increíble. Compartimos muchas cosas. Barça y Madrid son difíciles de dirigir por la presión, el entorno... Conoce la realidad y todo gira en torno a ganar partidos. Nos pasó a nosotros la temporada pasada. Es capaz de sacar esto adelante y es capaz de hacer lo que necesita".

Sobre el entrenador del conjunto madrileño ha seguido hablando al ser preguntado sobre cual cree que puede ser su futuro. "A Xabi le deseo lo mejor, pero su futuro es una respuesta que desconozco. La realidad la conocéis mejor vosotros, yo estoy muy lejos. No he hablado con Florentino y no me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido de Xabi. Si no ganas en partidos grandes hay dificultad. Pero Xabi domina la situación y sabe de que va todo este invento. Mi preocupación es ver lo que hemos hecho bien. Para ganar al Madrid en esta competición no te vale ser mejor, tienes que ser mucho mejor".

Guardiola y sus antecedentes contra el Real Madrid

Muchos son los duelos que han marcado los últimos años entre estos equipos con victorias para uno y otro lado, el último tuvo lugar el año pasado en el play off para seguir avanzando de ronda en la Champions y el Madrid fue el equipo que logró el pase. Sobre esto se ha querido referir haciendo alusión a que el equipo el pasado año estaba en transición. "Las eliminatorias del año pasado fueron buenas, pero estábamos en transición. Ahora los jugadores que tenemos pueden marcar un legado. En un momento hay que dar el paso. Tenemos que vivir estas experiencias y vernos capaces de hacerlo porque ya lo hemos hecho. Es muy buen sitio al que venir para probarte como equipo. "Los grandes estadios siempre son grandes estadios. Todos los estadios grandes tienen sus mística. Estos partidos siempre son especiales".