Pep Guardiola: “Nunca vi a Messi hacer un centro como el de Cherki”

La asistencia de rabona de Rayan Cherki desata elogios de Guardiola y reabre el debate sobre su papel en el Manchester City

El rendimiento de Rayan Cherki volvió a captar los focos en el Manchester City, especialmente después de la llamativa asistencia de rabona que firmó en la goleada ante el Sunderland.

Guardiola: elogios inesperados y una comparación de alto calibre

Tras el triunfo 3-0 del City, Pep Guardiola sorprendió con una valoración que mezcló admiración, análisis técnico y una reflexión sobre la esencia del fútbol. El técnico catalán destacó que jamás había visto a Lionel Messi, en su mejor momento, ejecutar un centro como el que realizó Cherki. Guardiola insistió en que la simpleza, algo que él asocia profundamente al argentino, es lo que distingue a los futbolistas que marcan una época: “Lo que aprendí de Messi es que las cosas simples nunca las hacía mal; jamás fallaba en lo elemental.”

El entrenador remarcó que los centros pueden ejecutarse con cualquier parte del cuerpo, pero que lo verdaderamente importante es su efectividad, un principio que intenta transmitir constantemente a sus jugadores.

La rabona que encendió el Etihad

La jugada que ha recorrido el mundo se produjo en el minuto 65. Con el partido ya encarrilado por los tantos de Rúben Dias y Joško Gvardiol, Cherki encaró a su defensor, recortó hacia dentro y, cuando todos esperaban un centro convencional, sacó una rabona impecable al área pequeña. Allí apareció Phil Foden, que remató de cabeza tras un ligero toque en el larguero para cerrar la victoria.

El joven francés, de 22 años, aseguró después del encuentro que el gesto fue un regalo para los aficionados: “Escuché la reacción del estadio… era para ellos. Mi intención es que la gente disfrute.”

Cherki, un talento que combina riesgo y madurez

Guardiola subrayó que, más allá del regate y la creatividad, lo que más valora en Cherki es su personalidad. Recordó actuaciones en momentos de alta tensión, donde el delantero mostró calma, precisión y una confianza impropia de su edad. El técnico explicó que lo verdaderamente difícil es distinguir quién mantiene la compostura en escenarios exigentes como Anfield, Old Trafford o en los últimos minutos de un partido decisivo: “En partidos amistosos todos juegan bien. En 3-0 también. Lo importante es quién responde cuando el equipo más lo necesita.”

Una pieza que puede cambiar el once titular de Guardiola

La irrupción del francés abre un debate en el City sobre su rol en la parte más intensa de la temporada. El equipo compite por la Premier League, la FA Cup y la Champions, y Guardiola suele reservar sus elogios públicos para jugadores que ya han demostrado ser fiables en partidos clave. La capacidad de Cherki para generar caos controlado podría convertirlo en un pilar ofensivo del City en las próximas semanas.

El City, lanzado en el tramo decisivo

Con su victoria frente al Sunderland, y el tropiezo del Arsenal horas antes, el conjunto del Etihad dio un paso adelante en la carrera por el título. La confianza creciente de Cherki llega en un momento estratégico, cuando el equipo necesita variantes y soluciones inesperadas en ataque.