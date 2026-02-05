Se reabre el fichaje del 'Cuti' Romero: opciones en LaLiga

El central del Tottenham fue pretendido por el Atlético de Madrid y el Barcelona, pero el club inglés le cerró las puertas. Según informan desde Inglaterra, 'Cuti' Romero se habría decidido por cerrar su etapa en el cuadro londinense y no continuará la temporada que viene, volviendo a ser de interés para ambos equipos de LaLiga

El Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de enero. Mateu Alemany, en su primer mercado invernal, ha dado salida a Javi Galán, Gallagher y Raspadori y ha fichado a Lookman, Vargas y Mendoza. Aún así, el Atlético de Madrid no para y sigue tentando fichajes de cara al verano. El gran deseo del club rojiblanco, que ya lo fue en el pasado mercado, es el 'Cuti' Romero que, según indican desde Inglaterra, no seguirá la temporada que viene en el Tottenham. De este modo, al Atlético de Madrid se le reabre la opción del fichaje del 'Cuti' Romero, aunque todo dependerá de las necesidades de la plantilla y de lo que decida la dirección deportiva rojiblanca. El Barcelona también muestra interés por el fichaje del campeón del Mundo.

El Atlético de Madrid, el Barcelona y el interés por el fichaje del 'Cuti' Romero

Tras la posible salida del 'Cuti' Romero de que no seguirá jugando en el Tottenham la próxima temporada, según informan en Inglaterra, varios equipos de LaLiga, entre ellos el Atlético de Madrid, siguen de cerca la situación del argentino que ya estuvo en la agenda de la dirección deportiva en el pasado mercado de fichajes. El argentino, finalmente, optó por quedarse en el cuadro inglés, decisión que apunta haber sufrido un cambio radical en este último curso. Simeone, con Marc Pubill, solventó el problema de los centrales, aunque el perfil del 'Cuti' Romero gusta al entrenador del Atlético de Madrid que sigue sin encontrar la clave para mantener una defensa sólida. El Barcelona, según señala El Desmarque, también sigue de cerca la situación del central campeón del mundo que vivirá un verano muy intenso para aclarar su futuro que apunta a pasar por LaLiga.

Simeone es el gran valedor del fichaje del 'Cuti' Romero por el Atlético de Madrid

Simeone es el gran valedor del fichaje del 'Cuti' Romero para el Atlético de Madrid. El futbolista estudió la opción de ir al cuadro colchonero, pero el Tottenham no dejó salir al argentino y el equipo madrileño se retiró de la puja. Cristian Romero es un jugador esencial en el cuadro inglés y el líder de una defensa que, esta temporada, no está sabiendo contener a los ataque de la Premier League. En lo que va de curso, el 'Cuti' Romero ha jugado un total de 20 partidos en la Premier League en los que el cuadro londinense ha encajado un total de 29 goles, dejando la portería a cero en tan solo 5 encuentros. En el apartado ofensivo, el central argentino suma 4 goles y 1 asistencia.