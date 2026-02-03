Jeremy Jacquet, la apuesta de 70 millones del Liverpool para reforzar su defensa... y que llegará en verano

Liverpool se adelanta al Chelsea y asegura el fichaje del joven central francés Jeremy Jacquet en una operación millonaria con mirada de futuro

El Liverpool ha dado un golpe de autoridad en el mercado de fichajes al adelantarse al Chelsea y cerrar la contratación del joven defensor francés Jeremy Jacquet, una de las grandes promesas del fútbol europeo. El acuerdo con el Stade Rennais ronda los 70 millones de euros, una cifra considerable que refleja la apuesta estratégica del club inglés por reforzar su zaga a mediano y largo plazo.

La operación se interpreta como un movimiento preventivo ante la posible salida de Ibrahima Konaté, cuyo contrato con los “reds” expira al final de la temporada y aún no ha sido renovado.

Un refuerzo que llegará más adelante

Pese a la delicada situación defensiva que atraviesa el equipo de Arne Slot, Jacquet no se incorporará de inmediato a Anfield. El central continuará en el Rennes hasta que concluya la presente campaña, con vistas a sumarse oficialmente al Liverpool en el verano europeo.

La decisión responde a un plan consensuado entre ambos clubes, que permitirá al futbolista seguir acumulando minutos y experiencia en la Ligue 1, mientras el Liverpool asegura su fichaje frente al interés de otros gigantes de la Premier League.

En las últimas semanas, el nombre de Jeremy Jacquet también había sido vinculado con el Chelsea, pero el proyecto deportivo de los “blues” terminó jugando en contra. La fuerte competencia interna en la defensa londinense habría sido determinante para que el futbolista descartara esa opción.

En contraste, el Liverpool enfrenta una escasez crítica de centrales. Actualmente, Slot solo cuenta con Virgil van Dijk y Konaté como opciones sanas, debido a las lesiones de Joe Gomez y Giovanni Leoni. Este escenario aceleró la necesidad de asegurar un defensor joven y confiable.

Una inversión millonaria con visión de futuro

El club de Merseyside desembolsará 63,7 millones de euros fijos, más cerca de 6 millones en variables, convirtiendo a Jacquet, con apenas 20 años, en uno de los fichajes más caros en la historia del Liverpool. De hecho, ya figura como el séptimo traspaso más elevado del club.

Aunque todavía es poco conocido para el gran público, el zaguero francés ya suma más de 50 partidos en el fútbol profesional y es internacional Sub-21 con Francia, lo que respalda su proyección.

El heredero natural de la zaga red

Jacquet firmará un contrato por cinco temporadas y está llamado a ser una pieza clave en la renovación defensiva del equipo. Junto a Giovanni Leoni, fichado el pasado verano por 31 millones de euros, forma parte del plan para suceder a Virgil van Dijk, cuyo vínculo finaliza en junio de 2027.

La dupla Leoni–Jacquet representa el relevo generacional que el Liverpool proyecta para sostener su competitividad en los próximos años.

Un central completo y en constante evolución

Canterano del Rennes, Jeremy Jacquet destaca por su potencia física, su velocidad en campo abierto y su capacidad para anticipar y lanzarse al suelo con precisión. Esta temporada ha disputado 19 partidos oficiales, todos como titular, confirmando su rol protagónico.

Tras una cesión al Clermont Foot, donde ganó experiencia en Ligue 2, su crecimiento ha sido meteórico. En apenas un año pasó de consolidarse en Francia a convertirse en la venta más cara en la historia del Stade Rennais, club acostumbrado a exportar talento como Dembélé, Camavinga, Doku y Doué.