Bernardo Silva prepara su salida del Manchester City después de ocho temporadas

Bernardo Silva ha tomado una decisión clave sobre su futuro y todo apunta a que su etapa en el Manchester City llegará a su fin al término de la temporada

El ciclo de Bernardo Silva en el Manchester City parece estar llegando a su fin. A pesar de seguir siendo una pieza relevante en el esquema de Pep Guardiola, el centrocampista portugués ha tomado la decisión de no renovar su contrato y afrontar un nuevo desafío profesional una vez concluya la presente temporada. Todo apunta a que el jugador saldrá como agente libre, una condición que ha despertado el interés de varios gigantes del fútbol europeo.

Un pilar silencioso en el esquema de Guardiola

Durante la actual campaña, el futbolista luso ha demostrado que sigue siendo determinante. De hecho, se encuentra entre los jugadores con mayor número de minutos disputados, confirmando su importancia dentro de la plantilla. Tras la salida de Kevin De Bruyne, Guardiola apostó por Bernardo Silva como organizador en la base del mediocampo, un rol más retrasado que ha sacado a relucir una versión más completa y madura del jugador.

Lejos de afectar su rendimiento, este cambio táctico ha potenciado su visión de juego, su capacidad asociativa y su liderazgo, cualidades que no han pasado desapercibidas para otros clubes del continente.

La decisión de cerrar una etapa histórica

Con 31 años, Bernardo Silva considera que ha llegado el momento adecuado para cerrar su exitosa etapa en la Premier League. Según diversas informaciones cercanas al entorno del jugador, el portugués desea afrontar los últimos años de su carrera en un contexto distinto, con nuevos retos deportivos y personales.

Desde su llegada al Manchester City en 2017, el mediocampista ha acumulado más de 440 partidos oficiales, firmando 73 goles y 78 asistencias, cifras que lo colocan como uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente del club inglés.

Europa se posiciona: clubes atentos a su situación

El hecho de que Bernardo Silva quede libre ha provocado una intensa vigilancia por parte de varios equipos. FC Barcelona aparece como uno de los principales interesados, especialmente por la posibilidad de reforzar su plantilla sin coste de traspaso, algo clave dada su situación financiera actual. Por su parte, el Benfica, club donde se formó, sueña con su regreso para liderar un nuevo proyecto deportivo.

Además, desde Italia también surgen pretendientes. Varios clubes de la Serie A, incluido el AC Milan, siguen de cerca su situación. En el caso del conjunto rossonero, la posible salida de Luka Modrić abriría un espacio en el mediocampo que Silva podría ocupar como referente creativo.

Un futuro aún sin destino definido

A pesar del fuerte interés, el futbolista portugués todavía no ha alcanzado un acuerdo con ningún club. Su prioridad parece ser incorporarse a un proyecto ambicioso, con aspiraciones europeas y un rol protagonista dentro del equipo. Las próximas semanas serán clave para definir su futuro.

Lo que es seguro es que Bernardo Silva está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Su salida marcará el final de una era en el Manchester City y, al mismo tiempo, el inicio de una etapa que promete generar gran expectación en el mercado de fichajes europeo.