Milano Cortina 2026: ¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno?

La competición olímpica invernal cuenta en esta edición de 2026 con más de 3.500 deportistas de 93 países diferentes

¡Ya queda muy poco! Tras una larga espera desde los últimos celebrados en 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno regresan en este año 2026 con dos sedes principales, las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo, dando lugar a los conocidos como los Juegos de Milán-Cortina 2026, los cuales empezarán oficialmente el viernes 6 de febrero, si bien antes, como veremos, ya habrá algunas competiciones en funcionamiento.

Como señalamos, la edición número XXV de los juegos invernales se llevará a cabo principalmente en las mencionadas ciudades, si bien también se extenderá por varias regiones del norte de Italia, incluyendo otros territorios alpinos como Valtellina y Val di Fiemme.

Inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Con un total de 16 disciplinas olímpicas (incluyendo el debut del esquí de montaña), la competición se desarrollará oficialmente entre los días 6 y 22 de febrero; sin embargo, el miércoles 4 del mismo mes ya se estarán celebrando las primeras rondas clasificatorias de curling y hockey sobre hielo.

Respecto a los lugares elegidos para el pistoletazo de salida y el cierre de la cita olímpica, la ceremonia de apertura tendrá lugar en el Estadio San Siro, mientras que la clausura (22 de febrero) se desarrollará en el Arena de Verona.

Participación y medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Con el crecimiento de los deportes de nieve y hielo, así como la profesionalización en diferentes puntos del planeta, en esta ocasión nos encontramos con más de 3.500 deportistas de 93 países distintos. En el caso de España son 21 los que competirán con el objetivo de reeditar aquel oro que logró Paco Fernández Ochoa en los Juegos de Sapporo 1972.

Las 16 disciplinas con las que contará la competición darán lugar a un total de 195 medallas de oro. En cuanto a los países con más posibilidades de imponerse en el medallero, Noruega viene de dominar en la mencionada ciudad china con hasta 37 preseas, seguida de Alemania con 27 y Estados Unidos con 25. Por cierto, las primeras medallas se repartirán el 7 de febrero.

¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno?

La ceremonia de apertura tendrá lugar el viernes 6 de febrero en Milán, exactamente en el estadio San Siro, pero las competiciones comenzarán dos días antes, el miércoles 4 de febrero, con las primeras rondas clasificatorias de curling y hockey sobre hielo.