Lindsey Vonn se niega a renunciar a los Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora estadounidense ha sufrido una caída muy dura en el descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana

A Lindsey Vonn le ha pasado lo peor posible. Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán - Cortina 2026 a la vuelta de la esquina, la estadounidense ha sufrido una durísima caída mientras participaba en el descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana (Suiza). Pese a tener que ser 'rescatada' en helicóptero, la veterana deportista estadounidense de 41 años no tiene pensado renunciar a la prueba olímpica, manteniendo la esperanza en que su cuerpo le permita competir en Italia.

"Me caí hoy en el descenso en Suiza y me hice daño en la rodilla izquierda. Estoy tratando la situación con mis doctores y mi equipo y seguiré pasando más pruebas. Mi sueño olímpico no ha terminado", comenta mediante una publicación en sus perfil de redes sociales.

Podio en todas las anteriores pruebas de la Copa del Mundo

La de Estados Unidos –exactamente Minnesota–, había hecho podio en todas las pruebas de la Copa del Mundo en las que había participado esta temporada, pero en esta ocasión no pudo repetir éxito en territorio helvético al perder el control al aterrizar en un salto y acabó siendo trasladada en helicóptero. "Es un resultado muy difícil una semana antes de los Juegos Olímpicos... pero si hay algo que sé hacer, es regresar con más fuerza", apunta

En caso de no poder competir finalmente sería un golpe enorme. Recordemos que Vonn se retiró de la competición en 2019 después de tres medallas olímpicas y ocho mundiales, pero regresó al más alto nivel a finales de 2025 con la intención de competir en Milán - Cortina 2026. También hizo referencia a este hecho en su publicación: "Si hay algo que sé hacer, es una reaparición", avisa.

Se acuerdo de la también lesionada Lindsey Vonn

Para cerrar su comunicado, la estadounidense no olvidó agradecer el apoyo y la ayuda del personal médico, acordándose además de la esquiadora noruega Marte Monsen, que también sufrió un accidente este viernes.

"Gracias por todo el amor y el apoyo. Daré más información cuando la tenga. Gracias a todo el personal médico que me ayudó en el día de hoy. Estoy muy agradecida por toda la increíble ayuda que recibí. También le mando el mejor de los deseos a Marte Monsen, que también ha sufrido una fuerte caía y lesión en el día de hoy", sentencia, dejando abierta su participación a expensas de conocer con exactitud qué problemas tiene y si se puede reponer de ellos.