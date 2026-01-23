'Super Marco' Odermatt no da tregua a quince días de los Juegos de Milán-Cortina 2026

El suizo gana el supergigante de Kitzbühel (Austria) y amplía su ventaja al frente de esa categoría y de la general de la Copa del Mundo

El suizo Marco Odermatt sigue tiranizando el esquí alpino en la presente temporada y este viernes se ha impuesto en el supergigante de Kitzbühel (Austria), prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino. El gran favorito para lograr más medallas en los próximo Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 superó por tan solo tres centésimas a su compatriota Franjo von Allmen y cumplió con los pronósticos que apuntaban a un nuevo triunfo del helvético.

Von Allmen le complicó esta vez bastante el triunfo a 'Super Marco', pero éste sacó su mejor versión y revalidó el triunfo que ya había logrado el pasado año. Completó el podio este viernes el también austríaco Stefan Babinsky, a 0.25 de Odermatt. Por detrás, el también austríaco Raphael Haaser (a 0.33) y el noruego Adrian Smiseth Sejersted (a 0.36).

El octavo triunfo de la temporada y el 52 en la Copa del Mundo permite al suizo ampliar su ventaja al frente de la general de la Copa del Mundo, donde manda con 1.205 puntos, 587 más que el brasileño Lucas Pinheiro y 627 más que el noruego Atle Lie McGrath.

Además, también amplía su ventaja en la clasificación del supergigante en la Copa del Mundo, donde acumula 425 puntos y su triunfo en Kitzbühel le permite dar un golpe encima de la mesa, ya que su gran rival en esta clasificación, el austríaco Vincent Kriechmayr, sólo ha podido ser séptimo.

Audrey Pascual suma otra medalla en la Copa del Mundo

También ha habido protagonismo español en este jornada del viernes, donde Audrey Pascual sigue sumando metales y ganando confianza para los próximos Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

La esquiadora madrileña se ha llevado la medalla de plata en el eslalon de la Copa del Mundo celebrado en Feldberg (Alemania), en la categoría LW12-2. La española completó la primera bajada en 52.80 y la segunda mejoró ese tiempo hasta los 49.61 para completar un total de 1:42.41, a menos de un segundo de la ganadora: la alemana Anna-Lena Forster (1:40.43). La finlandesa Nette Kiviranta (1:55.10) acabó en tercera posición.

Pascual suma este metal a los tres oros logrados Steinach Am Brenner (Austria), el de Saint Moritz (Suiza) y los tres oros en Saalbach (Austria). También ha logrado esta temporada otras dos platas, en Santa Caterina (Italia) y en el gigante de Saint Moritz.