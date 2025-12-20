España se ilusiona, en año olímpico, con el arranque de temporada de Audrey Pascual

La esquiadora madrileña suma un oro en Saint Moritz, que une a la plata del viernes y demuestra qye llega a tope para los Juegos de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026

Tres oros hace una semana en la Copa del Mundo de Steinach Am Brenner (Austria), una plata en descenso en Santa Caterina (Italia), una plata este viernes en Gigante en la Copa del Mundo de Saint Moritz y un oro este sábado en esta misma prueba, en la misma estación suiza sitúan a la española Audrey Pascual como clara favorita al oro en los próximos Juegos de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026.

La esquiadora madrileña, que compite en la categoría LW12-2, modalidad sentada, lleva once medallas en diferentes pruebas de la Copa del Mundo y está demostrando que el Globo de Cristal en el SuperGigante que ganó la temporada pasada no fue flor de un día.

Este sábado superó a la alemana Anna-Lena Forster, una de las esquiadoras más exitosas de la historia y que en la jornada precedente se llevó el oro. En esta ocasión fue tercera tras la española, que paró el crono en 2:17.24, y la china Sitong Liu, segunda a 1.13.

Principal baza española en los Juegos Paralímpicos que sucederán en marzo a los Olímpicos, Pascual tiene claro que está en la temporada más crucial de toda su carrera deportiva. “Durante estos meses he estado entrenando tanto esquí en nieve como físico. Sobre todo por no perder el contacto con la nieve y no perder el ritmo y que todo pueda ir rodado”, señalaba a los medios de la Federación, donde narraba cómo había sido su preparación en Argentina para llegar así a este inicio de campaña invernal.

El año 2026, marcado en rojo por Audrey Pascual

"Esta temporada de Juegos, son mis primeros, quiero hacer una buena carrera en los JJ.PP. y mantener el ritmo que llevaba el año pasado en las Copas del Mundo”, añadía una Audrey Pascual, que ha sido una de las pioneras en la integración, en los dos últimos años, del deporte paralímpico en la Real Federación Española de Deportes de Invierno. "Espero haber abierto paso a la gente que viene por detrás y demostrar que se puede, tanto si hay gente que confía en ti, si tienes apoyos o no. Lo importante está en intentarlo y saber que se puede”, indicaba la madrileña.

Este domingo, la esquiadora madrileña despide el año con el primer Slalom de la temporada, una prueba más para demostrar su gran momento de forma y seguir marcado territorio de cara a los Juegos del próximo año.