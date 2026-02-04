Guía completa Milano Cortina 2026: Sedes, entradas, mascota y eventos clave de los Juegos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano - Cortina 2026 llegan precedidos por la polémica, pero despiertan la misma ilusión de siempre

Lindsey Vonn, una de las estrellas de los Juegos de Invierno@fisalpine

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano–Cortina 2026 arrancan oficialmente este viernes 6 de febrero con la ceremonia inaugural y el encendido de la antorcha, pero ya desde el miércoles 4 de febrero se disputarán las primeras pruebas.

Serán los terceros Juegos de Invierno que se celebran en Italia, que también acogió unos de verano en Roma. Los últimos tuvieron lugar hace sólo 20 años en Turín. España iguala su presencia en Sochi, con 20 deportistas, y parte con más aspiraciones que nunca en una cita que ha despertado una gran ilusión.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber de una cita que ha llegado cargada de polémica por la dispersión de las sedes, por los relevos de la antorcha...

Sedes de los Juegos de Milano-Cortina 2026

Los Juegos de Milano-Cortina serán históricos, ya que será la primera edición en celebrarse oficialmente en dos sedes principales, Milán y Cortina d’Ampezzo. Además, cuentan con otras subsedes lo que ha hecho que las pruebas se disgregan por una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados, la mayor de la historia olímpica.

Así se distribuyen los deportes en cada una de las sedes de estos Juegos de Milano-Cortina 2026:

Milán: hockey hielo, patinaje artístico, patinaje de velocidad, short track.

Cortina d’Ampezzo: bobsleigh, luge, skeleton, parte del esquí alpino.

Bormio: esquí alpino.

Livigno: snowboard y freestyle.

Predazzo: saltos de esquí y combinada nórdica.

Anteselva y Tesero: biatlón y esquí de fondo.

Verona: ceremonia de clausura.

¿Cómo comprar las entradas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Si quieres comprar una entrada para estos Juegos de Invierno 2026, la app oficial de ticketing o la página de ventas de Milano - Cortina 2026 es la única manera en la que podrás conseguir hacerte con una de ellas.

La APP está disponible tanto en dispositivo iOS como en Android y te permite filtrar tu búsqueda de entradas, para poder seleccionar la disciplina, el día, la sede, el rango de precio, etc.

Así mismo, también te permite renombrar las entradas y transferirlas a otros destinatarios. Así como volver a ponerlas a la venta... de forma legal.

Quién es y qué es la mascota de los Juegos de Milán-Cortina

Dos son las mascotas de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, aunque en realidad son una para los Juegos Olímpicos y otra para los Paralímpicos.

Son dos simpáticos armiños, hermanos, llamados Tina y Milo. Sus nombres derivan de las ciudades anfitrionas: Cortina y Milano. Tina, blanca, representa a esta cita olímpica, mientras que Milo, de color marrón, será la mascota de los Paralímpicos, que llegan en marzo.

Eventos clave de la cita olímpica de Milano Cortina 2026

Del 6 al 22 de febrero de 2026 las sedes de Milán y de Cortina d'Ampezzo acogen los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán como momento clave la ceremonia de inauguración, de la que se han desvelado sólo algunas de sus sorpresas.

Una de ellas será que se podrá vivir las actuaciones de Mariah Carey y de Andrea Bocelli, y contará con la participación de Laura Pausini, el premiado actor Pierfrancesco Favino y la reconocida actriz italiana Sabrina Impacciatore.

El Arena de Verona vivirá el 22 de febrero el otro gran momento, una clausura que dará paso a los Juegos de Invierno de 2030, que tendrán como sede los Alpes franceses.

Con la variedad de deportes que se disputan a lo largo de estas dos semanas de competición es difícil quedarse con uno, aunque por tradición, el esquí Alpino (Del 7 al 16 de febrero) y los saltos de esquí (Del 7 al 16 de febrero) son los que suelen tener más tirón. También el hockey hielo, cuya final tendrá lugar el 22 de febrero, día de la clausura de la cita olímpica