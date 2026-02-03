Lucas Eguibar ya perfila en Livigno su asalto a la medalla

El rider vasco es una de las opciones serias de España en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

La estrellas españolas con opciones a medalla empiezan a dejarse ver por las difuminadas instalaciones que acogen los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. La primera en llegar fue la gerundense Nora Cornell, aunque el que más expectación ha creado ha sido un Lucas Eguibar que se ha recuperado a tiempo de la dura caída sufrida hace unos días en China y podrá aspirar a todo en estos Juegos italianos.

"Estoy contento, motivado, con muchas ganas. El tobillo duele un poquito todavía, pero bueno, creo que voy a ir bien; aunque es cierto que hasta que no me ponga las botas y la tabla; y no me ponga a saltar y a hacer curvas no lo voy a saber exactamente", aseguraba a Efe el rider vasco, que se encuentra en Livigno desde este lunes.

Tras volar a Italia previa escala en Múnich (Alemania), Eguibar se unió a su habitual equipo de trabajo: su técnico, el austriaco Lukas Prem; el 'skiman' esloveno Marko Mihic y su fisioterapeuta, Alex Aguirre.

Eguibar, pese a todo, es optimista. El guipuzcoano había enfocado la temporada pensando en los Juegos de Invierno e iba a más cuando el pasado 17 de enero tuvo ese percance en la prueba de la Copa del Mundo de Dongbeiya (China). "Confío en que de una forma u otra estaré. Y si hiciese falta infiltrarse, pues se hará. Creo que lo vamos a poder hacer bien. Lo importante serán estos días, que ya podremos hacer entrenamientos en pista. Intentaremos aprovecharlos, a ser posible, sin dolor", confirmaba una de las grandes esperanzas españolas para sumar una medalla en los Juegos de Milán-Cortina.

'Luki' explicaba cómo va a ser su sprint final antes de competir el día 12, jueves de la próxima semana. "En principio vamos a entrenar estos días oficiales y luego bajaremos a Milán, a la Ceremonia de apertura, creo; aunque aún lo tenemos que discutir. Luego, si acaso, intentaremos salir un poco del barullo unos días, antes de regresar a Livigno un par de días antes de la competición", indicaba el rider vasco sobre su hoja de ruta de cara a la competición.

Aparte de Cornell, que compite el día 9 en el 'big air' de snowboard, también se encuentran desde este lunes en el norte de Italia los dos patinadores de velocidad, el navarro Daniel Milagros y el barcelonés Nil Llop, que estrenan esta disciplina para España en estos Juegos Olímpicos. Este martes aterrizará la abanderada Olivia Smart, junto a su compañero Tim Dieck.