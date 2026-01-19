Lucas Eguibar manda un mensaje tras su brutal caída y España añade a Álvaro Romero para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026

Los donostiarras Eguibar y Romero estarán en la cita olímpica el próximo 12 de febrero después de la clasificación del segundo este pasado fin de semana

El rider español Lucas Eguibar, una de las grandes esperanzas para lograr medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, sufría este pasado fin de semana un aparatoso accidente cuando competía en la Copa del Mundo de Dongbeiya (China) que ha hecho temer por su preparación y su presencia en la cita olímpica.

El deportista vasco tranquilizaba a todos sobre esto último, pero dejaba claro que la dura y espectacular caída, que le impidió meterse en las semifinales de esta prueba de la Copa del Mundo de snowboard cross, le había hecho temerse lo peor.

"Me duelen los dos tobillos muchísimo, me duele todo, hasta el alma. Pero a pesar de eso, agradecido de que no me haya pasado nada más, porque podía haber sido mucho más grave. Ahora a descansar y ver si en unos días estoy mejor y a ver si llego a los Juegos a tope", señaló a Efe el propio Lucas Eguibar, que fue más explícito en sus perfiles de redes sociales. "Bastante que estoy vivo, vaya pedazo de piña. No sé qué ha pasado, en el salto me he ido para adelante", explicaba.

Eguibar cayó tras desequilibrarse en el aire en un salto, impactó con el suelo con el brazo y dio una vuelta de campana para luego deslizarse de espaldas sobre el hielo. No es la mejor forma de cerrar la preparación para Milán-Cortina 2026, pero, pese a todo, es optimista.

"Me siento muy agradecido de estar sano y salvo después de lo de hoy... No fue la forma en la que imaginaba cerrar estas carreras. Un golpe muy fuerte en el que me ha dejado con los dos tobillos doloridos y algo conmocionado por el impacto. Hay veces que se nos olvida lo que nos jugamos cuando salimos a competir. Por suerte no ha pasado nada grave, los exámenes médicos han salido bien y dentro de poco estaré de vuelta al 100%", añadía antes de confirmar que, tras pasar unos días en casa, su próxima cita eran los Juegos Olímpicos.

Álvaro Romero, en los Juegos junto a Eguibar

La gran noticia es que el 12 de febrero en Livigno -lugar donde se celebra la prueba de Snowboard de los Juegos de Invierno- Lucas Eguibar no va a estar sólo. Este fin de semana se ha confirmado la presencia de un segundo rider español después de Álvaro Romero haya logrado la clasificación.

Era el propio Romero el que confirmaba su clasificación a través de las redes sociales. "Después de 4 años muy duros hoy puedo decir que en un mes estaré en mis primeros Juegos Olímpicos. Ese niño que empezó a esquiar simplemente por diversión hoy es el hombre más feliz del mundo", escribía el donostiarra.

Álvaro Romero ha vivido varios fiascos antes de lograr al fin cumplir su sueño olímpico. "Estos últimos cuatro años he pasado por todas las emociones. Desde mi primer podium en copa del mundo, siendo campeón del mundo junior hasta lesionarme y romperme el pubis en la temporada de clasificación olímpica perdiéndome la mitad de las carreras. El deporte no siempre en justo y te pone en situaciones muy difíciles, pero también te ayuda a aprender y afrontar las cosas de otra manera", añadía el rider español.