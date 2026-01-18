Jaume Pueyo hace historia para el esquí de fondo español a 20 días de los Juegos de Milán-Cortina 2026

El esquiador catalán acaba séptimo en el sprint de la Copa del Mundo de Oberhof, el mejor resultado de un español en esta modalidad en toda la historia

Jaume Pueyo hace historia para el esquí de fondo español a tan sólo tres semanas para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo con un séptimo puesto en la prueba sprint estilo libre de la Copa del Mundo de esquí de fondo celebrada en la estación alemana de Oberhof.

Pueyo tuvo claro que era su día desde el primer momento. El esquiador catalán empezó la cita con una novena plaza en la clasificatoria, con un tiempo de 2:26.50 y a 2.10 segundos del mejor, que fue el joven noruego Lars Heggen. Por primera vez en toda la temporada alcanzaba una semifinal y, aunque lo dio todo, no pudo pasar a la final y se tuvo que conformar con un meritorio séptimo puesto.

Lars Heggen, a sus 20 años, logró el primer triunfo de su carrera por delante de Federico Pellegrino y Even Northug. Y, aunque hubo algunas ausencias notables en Oberhof, como Johannes Hosflot Klaebo, no hay que quitar mérito a la victoria del joven noruego ni al séptimo puesto de un Jaume Pueyo que va a más y puede llegar en un gran momento a los Juegos de Milán-Cortina 2026.

Jaume Pueyo, con confianza a los Juegos de Milán-Cortina 2026

"He tenido muy buenas sensaciones. Necesitábamos este resultado tanto yo como el equipo. Estoy muy contento", sentenciaba el catalán, quien explicaba en declaraciones a la RFEDI como se había sentido en la prueba de la Copa del Mundo alemana.

"En cuartos de final he corrido muy inteligente, he pasado a semifinal y ahí realmente he acabado satisfecho porque he entrado muy fuerte. Me he quedado algo clavado en la subida final y eso me ha hecho llegar en una posición que no podía afrontar con las mismas garantías ese sprint final, pero el balance está muy bien, estoy muy contento", añadía el español.

El esquiador español logra así el mejor resultado de la historia para un sprinter español, aunque no el mejor puesto de un esquiador nacional de fondo, pues Juan Jesús Gutiérrez fue tercero en la Copa del Mundo de Lamoura Mouthe (Francia) en 2000, en una prueba diferente.

Marc Colell no pudo pasar el corte

En las baterías clasificatorias también compitió su compañero de equipo Marc Colell, que acabó 34º y se quedó a las puertas del corte.

El director técnico, Martí Vigo, también sacaba pecho por lo hecho por Pueyo en Oberhof. "Estamos muy contentos. Necesitábamos un resultado así", reconoce pensando ya en la cita olímpica que llega en apenas 20 días.

"El inicio de temporada ha sido muy difícil y esto nos viene bien para nuestra moral para afrontar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. Sin duda nos ha venido perfecto. Ahora estamos con la autoestima muy por las nubes para el evento más importante de la temporada", avisa Martí Vigo.