Jon Rahm paga un avión para sacar jugadores de Dubai

El golfista español ha podido sacar, con una iniciativa propia, a varios de sus compañeros, que deben competir a partir de este jueves en el LIV Hong Kong

El LIV Hong Kong, tercer torneo de la temporada 2026 del LIV golf, arranca este jueves con el español Jon Rahm como máximo favorito, pese a que lleva año y medio sin ganar un torneo.

El golfista vasco ha rozado el triunfo en los dos primeros torneos ya celebrados y lidera la orden de mérito del circuito de golf financiado por Arabia Saudí y ya ganó esta clasificación a final de temporada en los dos años en los que lleva jugando en este circuito.

Un problema había surgido para la celebración de este torneo. El inicio de las hostilidades entre Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado sábado provocó la respuesta de este país contra los países del Golfo Pérsico que apoyan a los norteamericanos. Eso se ha traducido en ataques, entre otros, a intereses estadounidenses en Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Y a que el espacio aéreo de estos países se cerrara de forma automática.

Ya hemos visto varios casos en los últimos días en los que deportistas están teniendo problemas para abandonar esta zona por culpa de la guerra. También es un problema que ha afectado al LIV Golf, ya que varios de los jugadores que tenían que disputar el torneo de Hong Kong había quedado 'atrapados' en Dubai.

Jon Rahm toma la iniciativa en el LIV Golf

Ante esto, la solución la ha dado Jon Rahm. El León de Barrika ha alquilado un avión privado en el que han podido volar varios de estos jugadores después de que quedaran sin conexión en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) debido al conflicto bélico desatado en Irán.

Entre los jugadores que se habían quedado allí anclados se encuentran algunos de los más populares de este circuito, como los británicos Lee Westwood y Sam Horsfield, el polaco Adrian Meronk, el belga Thomas Detry y el indio Anirban Lahiri. También dos de los compañeros de Rahm en el equipo en Legion XIII: el norirlandés Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt.

Meronk confirma la salida de Dubai

Meronk, campeón del Estrella Damm N.A. Andalucia Masters en 2023, desvelaba que ya había podido llegar a su destino. "Llegué sano y salvo a Hong Kong. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar y gracias por sus mensajes e inquietudes. Cuídense todos en los Emiratos Árabes Unidos y espero poder volver pronto a casa", afirmaba el polaco.

La iniciativa de Jon Rahm ha tenido éxito y muestra la ascendencia que tiene en el circuito, donde es el jugador más mediático desde que llegara en 2024.