Jon Rahm se siente chantajeado y no tiene piedad con el DP World Tour: "No me gusta la situación y no voy a aceptar eso"

El golfista español está indignado con el DP World Tour, al que propuso un pacto y se niega a aceptar unas condiciones que considera injustificadas

El DP World Tour anunció hace unas semanas que había llegado a un acuerdo con un grupo de jugadores del LIV Golf para que pudieran participar en el antiguo 'circuito europeo' sin restricciones, lo que les haría elegibles para jugar la próxima Ryder Cup.

La condición era que se pusieran al día en el pago de las multas pendientes que el DP World Tour pone desde hace unos años a todos los que jueguen el LIV Golf y que retiraran los recursos que los ocho jugadores con los que se firmó el acuerdo tenían interpuestos. El español David Puig, además de Laurie Canter, Thomas Detry, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin, Adrian Meronk, Víctor Pérez y Elvis Smylie fueron los firmantes del acuerdo.

No estaba entre ellos un Sergio García que pagó el pasado año para intentar jugar la Ryder 2025 ni mucho menos un Jon Rahm que mantiene su frente 'antimultas' y que se niega a pagar. De hecho, tiene su caso en los tribunales, ya que considera injusto que este circuito obligue a pagar esas multas y no duda en tachar ese acuerdo al que han llegado como un "chantaje".

Rahm afronta esta semana el tercer torneo de la temporada del LIV Golf, que se va a disputar en Hong Kong, desde donde no ha dudado en atizar al DP World Tour por este nuevo intento de 'dividir' a los que juegan en el circuito saudí.

“No me gusta la situación y no voy a aceptar eso. No me gusta lo que están haciendo actualmente con el contrato que nos están haciendo firmar. No me gustan las condiciones”, deja claro el León de Barrika, quien estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, pero no con las condiciones que exige el DP World Tour. “No sé a qué están jugando ahora mismo, pero parece que, en cierto modo, nos están utilizando para... Están aprovechando nuestro impacto en los torneos, nos multan y tratan de beneficiarse de ambas partes de lo que tenemos que ofrecer. Es como si estuvieran chantajeando a jugadores como yo y a jugadores jóvenes que no tienen nada que ver con la política del juego”, afirma el golfista vasco.

Jon Rahm propuso bajar a cuatro torneos

Jon Rahm, de hecho, admite haberles hecho una propuesta intermedia, pero se ha encontrado con una negativa del DP World Tour y, por eso, mantiene su apelación en los tribunales. “No han aceptado. Simplemente me niego a jugar seis eventos -él estaba dispuesto a aceptar jugar cuatro-. No quiero hacerlo y eso no es lo que dicen las reglas (...) No me gusta la situación. Deberíamos poder jugar libremente donde queramos sin que nos impongan lo que tenemos que hacer. Sobre todo yo. No puedo hablar por los demás, solo por mí”, afirma el español, que piensa jugar ese número de torneos a la conclusión de la temporada en el LIV.

Preguntado, por otro lado, por las declaraciones de Rory McIlroy, que les pidió a los primeros espadas europeos del LIV Golf que pagaran las multas para poder ser elegibles para la Ryder Cup, Jon Rahm fue también muy claro: “Esa declaración tendría mucho más sentido si nos pidieran pagar a los doce, no solo a nosotros dos (él y Tyrrell Hatton). Estaré encantado de pagar mi participación en la Ryder Cup sin tener que pagar para seguir siendo miembro del DP World Tour y cumplir un compromiso que estoy totalmente dispuesto a asumir”, avisaba el golfista vasco.