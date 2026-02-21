Jon Rahm se mantiene firme y ocho golfistas acaban pagando la multa

El de Barrika no pasa por el aro con el DP World Tour, por lo que su participación en el mismo compaginándolo con el LIV Golf queda en el aire

Jon Rahm siempre ha sido de fuertes convicciones y eso no va a cambiar ahora. El español se ha mostrado en todo momento firme en el pulso con el DP World Tour ante la imposición de multas por no participar en torneos que coinciden con el calendario de las pruebas del LIV Golf, algo que no ha cambiado pese al acuerdo del circuito europeo con hasta ocho jugadores.

Así es. Ocho golfistas, incluido el español David Puig, han aceptado el pago íntegro de todas las multas pendientes con el DP World Tour con el fin de regularizar su situación con el circuito europeo durante esta temporada y poder compaginarlo con su participación en LIV, la liga saudí.

Esa es justo la información que ha trasladado a los medios el DP World Tour a través de un comunicado que incluye a estos ocho jugadores del circuito saudí: el español David Puig, los ingleses Tyrrell Hatton y Lauri Canter; el belga Thomas Detry, el norirlandés Tom McKibbin, el polaco Adrian Meronk, el francés Victor Perez y el australiano Elvis Smylie.

Lo cierto es que el acuerdo no solo atañe al pago íntegro de todas las sanciones económicas, sino que también incluye un trato de concesión de las exenciones para compaginar ambas competiciones incluye la retirada de todos los recursos que estaban pendientes. Además, establece que no se les impondrá ninguna medida disciplinaria contemplada en el reglamento y que conservarán su condición de miembro del circuito, lo que les permitirá participar en torneos adicionales y en actividades promocionales y con los medios.

La Ryder Cup, cuestión de fondo

Más allá de las consecuencias inmediatas, la aceptación del acuerdo favorece las opciones de ser elegidos para el equipo europeo de la Ryder Cup, una competeción del DP World Tour. Esta organización puntualiza que estas exenciones se aplicarán solo este año y "no sientan precedente", por lo que futuras solicitudes se examinarán de forma individual.

"Las solicitudes de liberación se seguirán considerando según sus méritos individuales, de acuerdo con el reglamento que todos los miembros se comprometen a cumplir", recalca en el mencionado comunicado.

El caso particular de David Puig

En cuanto a la situación en la que queda Puig, este acumula menos multas porque esta temporada es en la que se ha estrenado como miembro de pleno derecho del DP World Tour con el fin de acumular más puntos para el ránking mundial y tener más opciones de participar en los torneos grandes.

En todo caso, el jugador de La Garriga (Barcelona) ha sido consecuente con su opinión inicial, ya que afirmó el pasado 23 de enero que estaba dispuesto a "hacer todo lo posible" para participar en el DP World Tour. "Si eso me obliga a pagar lo que sea, lo haré", subrayó en su momento.