Floyd Mayweather rompe los esquemas del boxeo mundial tras casi una década de retiro

El campeón del mundo en cinco divisiones regresa al circuito profesional tras cerrar su carrera en 2017 con un balance perfecto de 50-0

Es la gran noticia de este sábado 21 de febrero en el ámbito polideportivo. Tras casi una década retirado, Floyd Mayweather ha puesto patas arriba el boxeo mundial al anunciar su regreso a las peleas profesionales.

La leyenda del boxeo, y campeón del mundo en cinco divisiones, asegura encontrarse a un nivel físico como para regresar al ring con todas las garantías; todo ello después de retirarse en 2017 con un balance perfecto de 50-0.

La sorpresa ha sido inmensa. 'Money' Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, informó de su decisión a través de un comunicado recogido por la cadena ESPN de que volverá a las peleas después de su evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para la primavera de este año.

"Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento", asegura Mayweather.

Floyd Mayweather nunca ha dejado de pelear

El boxeador estadounidense volverá a las peleas junto a su socio global de medios CSI Sports/FIGHT SPORTS; eso sí, no debemos olvidar que desde su retirada en 2017, Mayweather ha participado en varias peleas de exhibición, entre ellas una contra John Gotti III en Ciudad de México.

Exacto, la última vez que vimos a Mayweather en el cuadrilátero fue en 2024 ante el mencionado Gotti III, siendo esta la última de muchas peleas en las que ha participado en los últimos años. Así, en 2018 se vio con Tenshin Nasukawa, en 2020 con el youtuber Logan Paul y en 2022 con Don Moore y Deji Olatunji.

Conor McGregor, su último contrincante oficial

Llegando desde la MMA, Conor McGregor se vio con Floyd Mayweather en el T-Mobile Arena de Las Vegas un 27 de agosto de 2017. Ya en el round 10 el árbitro otorgó el triunfo al estadounidense por TKO (technical knockout). McGregor fue dominado durante toda la pelea y el árbitro optó por dar por finalizada la pelea tras una serie de golpes de Mayweather ante los que McGregor ya no podía defenderse de la mejor forma.