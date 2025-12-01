Hallan muerto al boxeador de 24 años Ishaq Bentchakal tras recibir varios balazos

El cuerpo del joven fue encontrado en Drancy, y según fuentes cercanas a la investigación, todo apunta a una ejecución

El mundo del boxeo está conmocionado ante la noticia del asesinato de una promesa del boxeo, Ishaq Bentchakal. El joven de 24 años fue encontrado con cuatro impactos de bala en el barrio de Drancy, en el distrito de Seine-Saint-Denis de París. El cuerpo se encontró en la vía pública y las autoridades han puesto en marcha una investigación policial para esclarecer las circunstancias del crimen. Aún no se descarta ninguna hipótesis.

Un portero encontró el cuerpo de Bentchakal

Tal y como informa Le Pariesien, el cadáver del boxeador fue localizado por el portero de un edificio en la mañana del pasado miércoles 26 de noviembre. El informe forense relata que la víctima tenía cuatro heridas de bala, en el cuello y el tórax. En el lugar se encontraron cinco casquillos de calibre 9 mm.

El teléfono de Ishaq no se encontró y los testimonios recogidos por la policía indican que se escucharon disparos sobre las 23:30 de la noche anterior. Los vecinos no llamaron a las autoridades ya que pensaban que se trataba de petardos.

Ishaq, una promesa emergente del boxeo francés

Nacido en Colombes, el joven estaba considerado como una promesa ya que había desatado el interés entre aficionados y especialistas. Bentchan comenzó su carrera deportiva a los 9 años, especializándose en boxeo inglés a los 16.

Los Creps de Nacy y el equipo nacional lo tentaron, pero prefirió seguir arropado por el calor familiar y de sus entrenadores en la región parisina. En 2018 y 2019 dio la sorpresa siendo doble subcampeón amateur de Francia en 2018 y 2019, en la categoría de menos de 60 kilos. A los 19 años dio el salto al boxeo profesional, concluyendo su carrera con tres victorias y un empate.

El último combate registrado fue en marzo de 2024 contra Edisson Boudiwan, aunque la crisis sanitaria por la pandemia del Coronavirus y otros factores hicieron que su carrera se viese aparcada.

El boxeador estaba alejado del deporte y había sido condenado a prisión

Los dos últimos años de su vida habían estado marcados por su historial judicial. Ishaq Bentchakal se encontraba apartado del mundo del boxeo tras haber sido condenado a 18 meses de prisión por un caso de extorsión, además de tener cargos relacionados con las drogas. Unos antecedentes que convivieron con el fin de su carrera. Una fuente cercana al caso, citada por el medio francés, indica que la gravedad del crimen indica que la naturaleza de las heridas estaban premeditadas: ''Fue una ejecución''.