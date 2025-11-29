Sale a subasta la medalla de oro olímpica del boxeador George Foreman

El protagonista de La Pelea del Siglo junto a Mohamed Ali dejó varios trofeos en la casa de una vecina a finales de los años 70, acabando algunos de estos siendo subastados

El mundo del deporte se vistió de luto el pasado 21 de marzo de 2025, cuando fallecía George Foreman a los 76 años tal y cómo comunicó su familia en redes sociales. El conocido como Big George protagonizó con Mohamed Alí la pelea del siglo, el combate Rumble in the Jungle.

En 1968, a sus 19 años, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, dominando por completo a sus rivales y demostrando que iba a ser toda una leyenda. Ahora esa medalla está a la venta a través de una casa de subastas de Lelands, especializada en recuerdos deportivos y cromos. Está considerada como la pionera en subastes de este tipo y la más antigua de Estados Unidos.

Una medalla, un garaje y una casualidad

Que los garajes son espacios multifuncionales para los estadounidenses no es un secreto para nadie, siendo una fuente esencial de espacio para utilizarlo como trastero. Pero... ¿cómo acaba una medalla olímpica encontrándose en una cochera? Pues muy sencillo, a finales de los años 70, Foreman pidió a su vecina si podía guardar unas cajas en su residencia, tal y como narra la casa de apuestas. Ella no tuvo ningún problema, por lo que las cajas pasaron a un segundo plano e incluso olvidándosele a la propietaria de la casa de al lado.

El quid de la cuestión llegó el día que la hija de la señora revisó lo que había en aquel garaje, llevándose una sorpresa: allí se guardaban una amplia variedad de objetos de Foreman, entre los que se encontraba un permiso de conducir y dos pasaportes, que ya se subastaron en primavera. Aunque el mayor hallazgo fueron los trofeos y la medalla de oro, que es actualmente la protagonista.

¿Por cuánto se subasta la medalla de oro de George Foreman?

La subasta permanecerá abierta hasta el próximo 6 de diciembre y en este momento cuenta con 4 pujas. El precio de salida fue de 2.500 dólares y actualmente va por 3.328 dólares. ''Dado que la medalla estuvo guardada en una caja en un garaje durante décadas, no se encontraba en perfecto estado, por lo que se limpió para que se viera en su estado original'', relata la casa de subasta.

También advierten que ''es muy probable que se trate de la medalla de oro de George Foreman en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968. Sin embargo, no podemos asegurarlo sin una fotocopia ni la placa original''.