El nuevo proyecto de Valentino Rossi: ''Cuando terminemos la biografía, vamos a por la televisión''

El italiano lleva desde el final de la temporada 2021 alejado de las pistas de MotoGP de forma profesional tras 26 años de carrera y ya piensa firmemente en realizar una docuserie sobre su trayectoria

Valentino Rossi se retiró en 2021 en el Gran Premio de Valencia, tras 26 años de una dilatada carrera. El expiloto de MotoGP no para quieto y en una reciente entrevista ha dejado entrever sus proyectos futuros, como un nuevo libro biográfico o una serie documental sobre su trayectoria deportiva.

Entre carrera de GT y Resistencia, el italiano cerró su cuarta temporada sobre cuatro ruedas, disfrutando de la fiesta de fin de año que organiza cada año por estas fechas en su rancho de Tavullia donde acudieron pilotos de Moto GP. A la espera de que comience el 2026 con el BMW M4 GT3 EVO, Rossi prepara algo muy especial y para el disfrute de sus fans, tal y como anunció en una entrevista en la italiana Radio Deejay.

Valentino Rossi y el disfrute de las pequeñas cosas

''Para mí, es una maravilla dar una vuelta en moto con los amigos, una tarde en el Rancho o en cualquier otro lugar. Otra posibilidad es pasar una tarde agradable con amigos, pasando un buen rato y charlando'', explica el de Urbino, que cumplirá en febrero los 47 años. En cuanto al precio de la fama del 7 veces ganador del mundial de MotoGP dice lo siguiente: ''Siempre he tenido suerte en mi carrera deportiva, porque he tenido un montón de fans en todo el mundo, a veces te emociones e incluso te poner 'enfermo' al ver todas esas multitudes. Es genial, se puede decir que es una maravilla''.

Entre las anécdotas con personajes de la talla de Diego Armando Maradona, Michael Jordan o Brad Pitt, este último no pasó desapercibido para Valentino Rossi: ''Es un gran honor, Brad es un fan del automovilismo y ha hecho la película de la F1, pero yo ya le había conocido en 2005, cuando vino a Laguna Seca para un Gran Premio de MotoGP''.

The Doctor y su salto a la pequeña pantalla

Fue entonces cuando Rossi dio el bombazo, explicando que están realizando una nueva biografía y que el siguiente paso sería hacia la pequeña pantalla: ''¡Andamos en ello! Nos encontramos trabajando en ello y vamos por buen camino. Estamos haciendo un libro, cuando esté terminado estaremos listos para la televisión. Creo que saldrá una serie documental''. Con su humor habitual y retomando la conversación anterior, bromeó sobre quién le interpretaría: ''Para una película con actores, no sé, a lo mejor Brad Pitt podría estar bien. Hizo la película de F1, le gusta la velocidad...¡Y además nos parecemos!''