Dany Domingos, jugadora más veterana de la selección española: ''Las niñas hoy tienen todo, yo tuve que luchar''

A sus 41 años, la pívot marcó uno de los goles de la holgada victoria a Canadá y se lo dedicó a una persona muy especial en su vida: su madre, tristemente fallecida hace unos meses

El pasado viernes, la selección española de fútbol sala disfrutó de la victoria más holgada hasta el momento, marcando un espectacular 0-7 a Canadá en el Mundial. Una de sus protagonistas fue Dany Domingos, que marcó el segundo tanto en el minuto 10 de partido tras un pase de Laura Córdoba.

La hispano-brasileña ha querido recordar en un vídeo difundido por la RFEF como fue su infancia en los años 80 jugando con el balón cuando aún no era común ver a una niña practicar este deporte y cómo su madre, recientemente fallecida, ha marcado su vida y le ha ayudado a ser quién es.

Dany Domingos, una vida dedicada al fútbol sala

La jugadora más veterana en haber llevado la camiseta de la selección española, le dedicó el gol a su madre, pilar fundamental en su vida: ''Mi madre siempre estuvo ahí, lo es todo. Tengo la suerte de tener esa madre que me ha dejado un legado muy bonito en mi corazón, y con eso me quedo: con los principios, lo que me ha enseñado, seguir trabajando, ser lo que soy...''.

Su celebración está dedicada a todas las personas que son especiales en su vida, y estrechamente relacionada con la maternidad, siendo un agradecimiento por vivir ahora la experiencia de ser madre y haber sido hija: ''Tengo mi familia, mi pareja con los niños que es como si fueran míos. Hace poco nos hicimos con un perro. Somos cinco y la celebración va por ellos. Me ha encantado la experiencia de ser madre, inculcarlos lo que me inculcó mi madre: que estudien, que es algo que les abre puertas para todos. En el deporte o en la vida''.

Cuando a las niñas les 'prohibían' practicar deportes 'de niños'

Dany Domingos nació un cálido viernes 13 de julio, un imponente día de luna llena que marcaría el inicio de toda una leyenda. 41 años han pasado desde es día de 1984 en Brasil, una época en el que la situación no era sencilla para una niña que quería jugar con un balón que socialmente 'no le correspondía': ''Las niñas hoy tienen todo, yo tuve que luchar como sigo luchando ahora. Ese es el combustible que me ha hecho llegar donde he llegado''.

Recuerda también como fue su infancia en el colegio, cuando comenzó a dar las primeras patadas al balón: ''Con 5 años jugaba en la calle con mis hermanos y con 6 años era conocida en el colegio por ser la niña que jugaba al fútbol. Entonces, las niñas no podía jugar al fútbol sala. Mi padre tampoco estaba por la labor y tenía un profesor muy estricto, que pensaba que los niños tenían que hacer unas cosas y las niñas otras. Mi madre me dijo que siguiese, y me echó para adelante''.