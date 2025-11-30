España - Marruecos de fútbol sala femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española en el Mundial de Filipinas 2025

España y Marruecos se juegan el pase a semifinales en el Mundial 2025 de Filipinas apenas tres semanas después de vivir un doble enfrentamiento entre ambas

La selección española de fútbol sala llega confiada a los cruces del primer Mundial femenino que se está disputando en Filipinas después de una primera fase en la que, pese a contar con la importante baja de Peque, ha saldado sus compromisos con goleadas.

Las chicas de Claudia Pons superaron sin problemas a Tailandia (5-2), a Colombia (5-1) y a Canadá (0-7) y encaran unos cuartos de final en los que se enfrentan a una selección que conocen muy bien: Marruecos. Españolas y marroquíes prepararon este mundial con un doble duelo disputado hace tres semanas, los días 11 y 12 de noviembre, que se saldó con goleada española en ambos casos.

Eso no hace que se vayan a confiar, ya que saben lo que Marruecos puede dar de sí y que, si ellas conocen bien a su rival, éste también sabe los puntos fuertes del equipo de Pons y tratará de jugar sus bazas.

España y Marruecos se conocen bien

"Nos esperan unos cuartos de final bastante duros, con lo que hay que pensar en ello y estar lo mejor preparadas posible. Llegamos con confianza. Hemos marcado muchos goles y hemos encajado pocos, es lo que buscamos. Va a ser un rival complicado, pero vamos a trabajar bien", advertía la seleccionadora española.

Martita, que se estrenó ante Canadá como goleadora con la selección, segundaba las palabras de Claudia Pons y avisaba de que no va a ser nada fácil. "Es un equipo que conocemos. Va a ser un partido duro. Todos queremos estar en semifinales, pero confío en el trabajo y en que vamos a pasar", añadía la gallega.

El duelo entre españolas y marroquíes será el segundo de la primera jornada de cuartos de final del Mundial de Filipinas 2025, ya que previamente, Argentina y Colombia abren esta serie eliminatoria que definirá la lucha por las medallas.

A qué hora es el España - Marruecos del Mundial de fútbol sala

El partido entre España y Marruecos del Mundial de fútbol sala femenino se juega este lunes, 1 de diciembre, a las 13:30 horas (horario peninsular español) en el PhilSports Arena de Pásig, Manila (Filipinas).

Dónde ver por TV el España - Marruecos

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de fútbol sala y retransmitirá todos los partidos de España. Por tanto, el duelo entre España y Marruecos se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte a partir de las 13:25 horas, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Marruecos

También podrá conocer todo lo que ocurra en el encuentro entre las selecciones de España y Marruecos a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta del partido de cuartos de final de España en el Mundial de fútbol sala 2025.