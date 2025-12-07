España golea a Argentina y se lleva el bronce en el primer Mundial de fútbol sala femenino

El equipo español, que fue mejor durante todo el partido, decantó la balanza en los seis últimos minutos (1-5)

Cuatro goles en los seis últimos minutos, cuando Argentina trataba de sorprender atacando con portera-jugadora, dan a España la medalla de bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, que se ha disputado en Filipinas.

Las pupilas de Claudia Pons fueron mejores en el global del partido, aunque no lo pudieron demostrar hasta ese tramo final. Las españolas tuvieron el peso del encuentro en Manila, se adelantaron en el marcador en la primera parte y fueron merecedoras de una mayor diferencia. Sin embargo, Argentina apostó muy pronto por la portera-jugadora para tratar de equilibrar el partido y de quitarle el dominio a las españolas.

Su apuesta resultó con un gol a siete minutos del final y eso hizo creerse que podrían alcanzar más por ese método, pero fue al final su tumba. En la siguiente jugada, España robó y se adelantó de nuevo y así, poco a poco, fueron cayendo otros tres goles más que dejan al cuadro Albiceleste sin premio y permite a las españolas regresar con un buen sabor de boca.

España fue mejor, pero Argentina vendió cara la derrota hasta el final. El equipo suramericano salió muy enchufado, con una presión asfixiante para evitar que España pudiera avasallarles con su dominio. Las españolas no tardaron en superarla y, a partir de ahí, las oportunidades para las de Pons empezaron a llegar.

María Sanz, Irene Samper y Antía Pérez tuvieron llegadas claras, alguna de las cuales hizo lucirse a Silvina Nava, meta argentina que no pudo detener una falta en la frontal del área lanzada por Ale de Paz, que se le pasó entre las piernas. Sólo se llevaban cinco minutos y las españolas ya tenían el partido donde querían.

El encuentro se estabilizó y, aunque España siguió contando con las mejores oportunidades, los goles no llegaron antes del descanso. El 11-2 en remates a puerta a favor de España en el intermedio lo decía todo.

Arriesga Argentina y responde España

España no quiso ser conservadora y salió a decidir el partido. Laura Córdoba y Antía Pérez casi hacen el segundo, pero el equipo suramericano cambió de táctica, fue más agresivo y cambió a su portera por una jugadora de campo. El resultado le salió bien, ya que en una jugada de mala fortuna, en el que el balón tocó en Ale de Paz y se lo desvió a la meta española, las argentinas igualaron por medio de Mailen Romero.

Viendo el dominio que había tenido España en el cuatro contra cuatro, la Albiceleste apostó por seguir igual, jugando con cinco. Pero se encontró con un gol en contra un minuto más tarde. Un error en ataque, provocó el robo de balón de España y Laura Córdoba, desde su campo, puso el 2-1.

Ya no había especulación posible, había que ir a por el empate y el equipo español castigó los riesgos que tomaron las argentinas. Antía Pérez, Irene Córdoba y Laura Córdoba cerraron el partido con un doloroso 5-1.

Ficha técnica del Argentina 1-5 España

Argentina: D'Andrea, Villalba, Becha, Ana Ontiveros y Silvina -equipo inicial- Espinoza, Rossi, Julia Dupuy, Quevedo, Natta, Chiesa, Mailén Romero, Orellana y Espinazo (p.s.).

España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba -equipo inicial- Noelia, Dany, Ceci, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez, Martita y Cristina (p.s.).

Goles: 0-1 (5') Ale de Paz. 1-1 (34') Mailén Romero. 1-2 (35') Laura Córdoba. 1-3 (37') Antía Pérez. 1-4 (38') Irene Córdoba. 1-5 (40') Irene Córdoba.