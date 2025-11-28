España se pasea en el Mundial y ya piensa en los cuartos ante nuestras vecinas

La selección española de fútbol sala golea a Canadá (0-7) en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Filipinas 2025, aunque ya tenía asegurado el primer puesto del grupo

La selección española de fútbol sala se ha tomado con mucho relax la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Filipinas 2025 y, pese a ello, ha goleado (7-0) a una Canadá que, de haber puesto más empeño las chicas de Claudia Pons, habría encajado una goleada de escándalo.

El equipo español sabía que, pasase lo que pasase en este partido, sería primera del grupo B. Y, además, desde el jueves también sabía que se la va a jugar en cuartos de final ante Marruecos. Sin embargo, quiso despedirse con buen sabor de boca, sentenció con un 0-5 al descanso y le permitió, incluso, jugar los diez últimos minutos sin anotar.

Antía Pérez, Danny Domingos, Laura Córdoba, Ale de la Paz, Cecilia Zarzuela, Marta López-Pardo y Noelia Montoro se repartieron los siete goles, en una labor conjunta que dio oportunidades a todas las jugadoras para sentirse importantes, algo crucial de cara a las eliminatorias que llegan a partir de ahora.

El PhilSports Arena sólo vio un equipo sobre el campo y una Canadá que se marcha con tres derrotas y como colista del grupo. Las norteamericanas trataron desde el primer minuto de encajar el menor número de goles posible, por lo que se habrán ido contentas con que la avalancha española frenara y sólo tuvieran que encajar siete tantos. En el descanso se temían un resultado mucho peor.

España se relaja y ya piensa en Marruecos

En los últimos minutos, España mantuvo posesiones largas y dejó pasar el tiempo, logrando además dejar su portería a cero, algo que no había conseguido hasta ahora en todo el torneo filipino.

Ahora, las de Claudia Pons se enfrentan a Marruecos este lunes, 1 de diciembre, a partir de las 13:30 horas. Las marroquíes han sido recientemente una piedra de toque para preparar el Mundial. España les ganó con comodidad, pero conocen lo que puede ofrecer el conjunto español y tratarán de cortocircuitar su juego. A priori son inferiores, pero nos conocen bien y eso podría ser un problema.

Ficha técnica del Canadá 0-7 España

Canadá: Palacio-Teller, Therien, Pion, He y Brossard. Suplentes: Lagace, Delev, Houmphanh, Gosselin, Gaspar Freire, Dadaille, Hindmarsh, Gagne y Steinhauer (p.s.).

España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, Ale de Paz e Irene Córdoba. Suplentes: Noelia, Dany, Ceci, María Sanz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez, Martita y Cristina (p.s.).

Goles: 0-1 (5') Antía Pérez. 0-2 (10') Dany. 0-3 (14') Laura Córdoba. 0-4 (15') Ale de Paz. 0-5 (20') Ceci. 0-6 (25') Martita. 0-7 (29') Noelia.

Arbitras: Nurul Janah (Malasia) y Reem Albishi (Arabia Saudí). Amonestaron a Gagne, por Canadá.