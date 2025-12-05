Europeo de natación piscina corta | Horarios de la cuarta jornada, hoy 5 de diciembre, en el Europeo 2025 de Lublin

Carmen Weiler, la campeona de 200 espalda, vuelve a la piscina con el deseo de seguir sumando metales para España

Amplia participación española la que tendremos nuevamente en el Europeo de natación en piscina corta que se disputa en Lublin, Polonia. Aunque aún está por ver qué nadadores alcanzarán las finales, una de las grandes esperanzas de este viernes 5 de octubre es Carmen Weiler.

La española de tan solo 21 rompió con su oro en 200 espalda ocho años de sequía en europeos de piscina corta y ahora competirá en el 100 espalda con el deseo de volver a tocar metal, si bien no será sencillo dada la amplia competencia.

Más allá de la campeona, también tendremos en liza a Laura Cabanes en 200 estilos, a Hugo González en el 200 estilos masculinos, a María Daza en 100 libre o a Sergio de Celis en 100 libre masculino.

Hasta cinco finalistas

No se trata de lanzar las campanas al vuelo, pero sí de entender el buen momento que atraviesa la natación española, la cual acumula hasta cinco finalistas a estar alturas de campeonato, además de colarse también en la batalla final del 4x50 estilos. Sí, es hora de disfrutar en la piscina.

Horarios y participación española en el Europeo de natación el viernes 5 de diciembre

Sesión de mañana (Comienza a las 10:00 horas)

10:00 Series de 200 estilos f (Laura Cabanes, Emma Carrasco, Paula González y Alba Vázquez)

10:17 Series de 200 estilos m (Hugo González y Diego Mira)

10:37 Series de 800 libre m (Mario Méndez y Cristóbal Vargas)

11:17 Series de 100 libre f (María Daza y Carmen Weiler)

11:34 Series de 100 libre m (César Castro, Sergio de Celis, Luca Hoek y Miguel Pérez-Godoy)

Sesión de tarde (Comienza a las 19:00 horas)

19:00 F 100 espalda f (*Carmen Weiler y *Estella Tonrath)

19:06 F 100 espalda m (*Iván Martínez)

19:12 F 200 braza f (*Alba Vázquez)

19:19 F 200 braza m (*Carles Coll, *Hugo González y *Eudald Tarrats)

19:26 F 800 libre f (*Carla Carrón, *María de Valdés y *Ángela Martínez)

19:49 F 100 mariposa m (*Isak Fernández y *Arbidel González)

19:55 F 100 mariposa f (*Laura Cabanes)

20:06 SF 200 estilos f (*Laura Cabanes, *Emma Carrasco, *Paula González y *Alba Vázquez)

20:16 SF 200 estilos m (*Hugo González y *Diego Mira)

20:36 SF 100 libre f (*María Daza y *Carmen Weiler)

20:45 SF 100 libre m (*César Castro, *Sergio de Celis, *Luca Hoek y *Miguel Pérez-Godoy)

* En el caso de que se clasifiquen para las semifinales o finales de la tarde