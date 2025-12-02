Martínez Sota, Carles Coll y Carmen Weiler alcanzan la final

La joven nadadora española apunta a las medallas tras firmar el tercer mejor tiempo de las semifinales en los 200 braza

Muy buen comienzo para la expedición española en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin. Aunque aún no ha caído ninguna medalla –el 4x50 libre masculino ha concluido en sexto lugar–, las opciones de cara a la jornada del miércoles son claras, ya que tanto Carmen Weiler como Martínez Sota y Carles Coll se han metido en sus respectivas finales.

Empezando por Carmen Weiler, esta apunta al podio tras sellar su clasificación para la final de los 200 braza con la tercera mejor marca de todas las participantes. Weiler, que firmó un tiempo de 2:04.15 minutos, se quedó a dos segundos de su récord de España, los 2:02.16 que firmó el pasado año en los Mundiales de piscinca corta de Budapest en los que la española fue quinta.

En cuanto a las rivales más duras de la nadadora de 21 años, la que partirá con el mejor crono es la francesa Pauline Mahieu, bronce hace dos años en los Europeos de Otopeni, que cerró las semifinales con un crono de 2:03.67 minutos. La otra representante española, la joven balear Estella Tonrath, se quedó fuera de la batalla final por tan solo 21 centésimas. La vigente campeona de Europa júnior concluyó las semifinales en novena posición con una marca de 2:06.54 minutos.

Carles Coll, récord de España y final

También peleará por las medallas Carles Coll, que certificó su clasificación para la final de los 100 braza con un tiempo de 56.44 segundos. Dicho crono le dejó a 16 centésimas del récord de España que estableció en las preliminares la mañana con un registro de 56.28 segundos.

El tarraconense partirá en la final con la cuarta mejor marca de todos los participantes tras concluir a 67 centésimas del neerlandés Caspar Corbeau, que firmó el mejor tiempo de las semifinales con un crono de 55.77 segundos. Más cerca, a 12 centésimas, se quedó Carles Coll, que estudia y entrena en Estados Unidos a las órdenes del español Sergi López, del italiano Simone Cerasuolo, que cerró el hipotético podio con un registro de 56.32.

La primera final de Martínez Sota

Otra gran alegría para la natación española llegó con Iván Martínez Sota que disputará su primera final en una gran competición internacional tras cerrar su clasificación para la final de los 200 espalda. Martínez Sota, con un crono de 1:51.15 minutos, logró el último billete en juego para una final en la que no estará el otro representante español, el doble finalista olímpico en los Juegos de París Hugo González.

El nadador balear, que regresaba a una gran competición tras no participar en los Mundiales de piscina corta de Budapest 2024 ni en los de larga disputados este verano en Singapur, no pudo repetir su gran actuación de las preliminares.

El 4x50 libre, cerca del podio

El equipo español de relevos se quedó a las puertas de las medallas tras concluir quinto en la final del 4x50 libre con un tiempo de 1:23.94 minutos. El cuarteto, integrado por Luca Hoek, Sergio de Celis, Carles Coll y Miguel Pérez Godoy, rebajó en 71 centésimas la plusmarca nacional que ellos mismos establecieron en las preliminares con un crono de 1:24.65. No fue el único récord para el equipo español, ya que el jovencísimo Luca Hoek, de tan sólo 17 años, estableció un nuevo tope nacional de los 50 libre tras completar los dos primeros largos en un tiempo de 21.09 segundos.