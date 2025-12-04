Europeo de natación piscina corta | Horarios de la tercera jornada, hoy 4 de diciembre, en el Europeo 2025 de Lublin

Carmen Weiler, campeona en 200 espalda, vuelve a la piscina, mientras que María Daza competirá en la final de los 200 libre

Aún sintiendo la alegría por el oro de Carmen Weiler en 200 espalda, este jueves 4 de diciembre llega la tercera jornada de los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, en los cuales la expedición española volverá a tener una amplia representación.

Weiler, de 21 años, iniciará su camino en los 100 espalda, mientras que Laura Cabanes debutará en 100 mariposa. En lo que concierne a la competición por equipos, también viviremos las series del 4x50 libre mixtos.

Horarios y participación española en el Europeo de natación el jueves 4 de diciembre

Sesión de mañana (Comienza a las 10:00 horas)

10:00 Series de 100 mariposa f (Laura Cabanes)

10:09 Series de 100 mariposa m (Isak Fernández y Arbidel González)

10:23 Series de 200 braza f (Alba Vázquez)

10:37 Series de 200 braza m (Carles Coll, Hugo González y Eudald Tarrats)

10:58 Series de 100 espalda f (Carmen Weiler y Estella Tonrath)

11:11 Series de 100 espalda m (Iván Martínez)

11:27 Series de 800 libre f (Carla Carrón, María de Valdés y Ángela Martínez)

12:00 Series de 4x50 libre mixtos (España)

Sesión de tarde (Comienza a las 19:00 horas)

19:00 F 100 estilos f (*Emma Carrasco)

19:06 F 100 estilos m (*Carles Coll y *Hugo González)

19:12 F 1500 libre m (*Mario Méndez y *Cristóbal Vargas)

19:32 SF 200 braza f (*Alba Vázquez)

19:42 SF 200 braza m (*Carles Coll, *Hugo González y *Eudald Tarrats)

19:52 SF 100 espalda f (*Carmen Weiler y *Estella Tonrath)

20:01 SF 100 espalda m (*Iván Martínez)

20:20 F 200 libre f (*Ainhoa Campabadal y *María Daza)

20:27 F 200 libre m (*César Castro, *Miguel Pérez-Godoy y *Sergio de Celis)

20:34 SF 100 mariposa f (*Laura Cabanes)

20:43 SF 100 mariposa m (*Isak Fernández y *Arbidel González)

20:57 F 4x50 libre mixtos (*España)

* En el caso de que se clasifiquen para las semifinales o finales de la tarde

Dónde ver por TV en España el Europeo 2025 de piscina corta de Lublin

El Campeonato de Europa de natación en piscina corta, que acoge la ciudad polaca de Lublin, se podrá ver en abierto en España, ya que RTVE tiene los derechos y retransmitirá tanto la jornada de mañana como la de tarde a través de Teledeporte o por su plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también podrán conocer todo lo que acontezca en el último gran evento del año de este deporte.