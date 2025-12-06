España se baña con un tercer oro de Hugo González en los Europeos de Lublin

Tras los oros de Carmen Weiler y Carles Coll, el balear sumó un tercero tras imponerse en los 200 estilos

España llegaba con mucha ilusión a los Europeos de natación en piscina corta que se están disputando en Lublin (Polonia). Los buenos resultados y la progresión de los jóvenes auguraban buenos resultados y éstos no han hecho sino confirmarse. Hugo González de Oliveira secundó a Carles Coll y a Carmen Weiler y sumó la tercera medalla de oro para la delegación española en aguas polacas.

El nadador balear se impuso en la final de los 200 metros estilos, a la que había llegado con la mejor marca, tras lograr un tiempo de 1:51.39 minutos, con el que aventajó en 66 centésimas al italiano Alberto Razzetti, plata con una marca de 1:52.05. Tercero fue el turco Berke Saca, que logró el bronce con un registro de 1:52.25 minutos.

González adornó su gran victoria con un nuevo récord de España, ya que rebajó en 72 centésimas la plusmarca nacional que estableció el pasado año Carles Coll. Y, además, lo hizo remontando. Razzetti aprovechó ser un gran mariposista para colocarse primero en el largo inicial. Hugo González remontó en la espalda y la braza y no sólo supo aguantar los cincuenta últimos metros a crol, sino que amplió la ventaja sobre sus rivales.

Había también esperanza en lo que pudieran hacer Luca Hoek y Sergio de Celis en la final de los 100 libre masculinos. Los españoles habían pasado con la cuarta y la sexta marca en semifinales, pero no pudieron refrendar esa misma actuación en la final, en la que acabaron séptimo y octavo, respectivamente. Es decir, los dos últimos con unos tiempos de 46.42 y 46.43 en una final que se corrió a una velocidad de vértigo.

No se esperaba, en cambio, medalla de la otra finalista española en esta jornada del sábado, pero Emma Carrasco dejó una buena imagen final en los 200 estilos femeninos. Pasó a esta última instancia con último tiempo y, al menos, remontó dos posiciones para ser sexta. Eso sí, se quedó lejos de las medallas. Carrasco firmó un tiempo de 2:07.90 minutos y se quedó a 2.68 segundos de la israelí Anastasia Gorbenko, que se llevó el bronce. El oro fue para la neerlandesa Marrit Steenbergen.

Más opciones para el domingo

El domingo, última jornada del Europeo de natación de Lublin, habrá que estar muy atentos a la final de 1.500 metros femeninos, a la que María de Valdés y Ángela Martínez han llegado con la segunda y tercera mejor marca. Ambas ya fueron quinta y octava, respectivamente, en los 800, pero esta distancia se adecua más a sus caraterísticas. Sólo les superó la italiana Simona Quadarella.

También lucharán en esta última jornada del Europeo por las medallas un Carles Coll que logró el pase la final de los 50 braza, donde pasó con la quinta mejor marca de todos los participantes tras mejorar por dos veces el récord de España. Con el séptimo tiempo preliminar estará Laura Cabanes en la final de los 200 mariposa. El asturiano Arbidel González y el gallego Miguel Martínez hicieron lo propio con los dos últimos tiempos en 200 mariposa.