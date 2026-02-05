Seis Naciones de rugby 2026: calendario, partidos, fechas, horarios, TV y dónde ver en directo online

El torneo más emblemático del rugby mundial, el Seis Naciones, arranca este jueves en su edición 2026 con un gran Francia-Irlanda

El torneo de rugby más esperado del año, el Seis Naciones, adelanta a este jueves el inicio de la edición 2026 con el gran partido del torneo, un Francia-Irlanda que aparece como el duelo más atractivo del año y que servirá de apertura a una edición en la que Inglaterra aparece como principal alternativa.

El equipo británico, que ha mejorado mucho en el último año y que no perdió ningún encuentro en los 'test' de noviembre, aparece como favorito en las apuestas para destronar a los campeones de los últimos años, franceses e irlandeses, aunque tendrá una última jornada letal con su visita a Saint Denis.

A esas alturas podrían estar definidas muchas cosas. O no. Y, en parte, depende de lo que ocurra en este primer partido del torneo más emblemático del hemisferio Norte.

Francia defiende su título de campeona tras un año irregular, en el que han sufrido duras derrotas, especialmente frente a los All Blacks y ante la campeona del mundo Suráfrica. Los recientes triunfos ante Fiyi y Australia, al menos, les han dado un empujón antes de afrontar este torneo.

Irlanda, por su parte, se quedó a un paso de ganar por tercera vez consecutiva el Seis Naciones en 2025 y ahora se enfrenta a una transición generacional, iniciada tras la retirada de Johnny Sexton en 2023. Sam Prendergast y Harry Byrne son los candidatos a 'suplir' al mítico apertura en el XV del Trébol, aunque Andy Farrell tiene muchas más dudas aparte de esa posición y el rendimiento del equipo irlandés es una incógnita. Este jueves se sabrá de qué son capaces este año.

Horario de los partidos del Seis Naciones 2026

El Seis Naciones 2026 empieza este jueves 5 de febrero, a las 21:15, con un Francia-Irlanda y un doble entrenamiento el sábado 7 de febrero, a las 15:10 horas, el Italia-Escocia, y a las 17:40, el Inglaterra-Gales.

Será una excepción, ya que, en la mayoría de las jornadas, los partidos del Seis Naciones 2025 se jugarán en sus horarios habituales, dos encuentros el sábado a 15:10 y las 17:40, y uno el domingo, a las 16:10 horas. La cuarta también adelanta un partido al viernes y la última se juega entera el mismo día, el sábado.

Dónde ver el Seis Naciones 2026 por televisión

Pese a que España suele jugar en estas mismas fechas su propio torneo (Campeonato de Europa), el VI Naciones se sigue con mucho interés en nuestro país, habida cuenta del creciente interés que hay por el rugby.

Los partidos del Seis Naciones 2026, en España, se retransmitirán íntegramente, como suele ser habitual, por Movistar Plus, ya sea a través de #Vamos o en Movistar Deportes.

Calendario del Seis Naciones 2026

El Seis Naciones se abre este año con lo que podría ser una final, ya que son los dos mejores equipos de los últimos años: Francia e Irlanda. Además, rompe una tradición de las últimas décadas y adelanta su comienzo al jueves. Aunque sólo es la primera jornada, el duelo que se va a jugar en Francia puede marcar el futuro del torneo.

Inglaterra, que ha decepcionado en las últimas ediciones, abre ante el peor equipo de la pasada edición, Gales, mientras que la gran sensación en 2025, Italia, recibe a la siempre inesperada Escocia en esta primera jornada. Estos dos últimos partidos se juegan el sábado.

Jornada 1

Jueves 5 de febrero

19:10 | Francia-Irlanda

Sábado 7 de febrero

15:10 | Italia-Escocia

17:40 | Inglaterra-Gales

Jornada 2

Sábado 14 de febrero

15:10 | Irlanda-Italia

17:40 | Escocia-Inglaterra

Domingo 15 de febrero

16:10 | Gales-Francia

Jornada 3

Sábado 21 de febrero

15:10 | Inglaterra-Irlanda

17:40 | Gales-Escocia

Domingo 22 de febrero

16:10 | Francia-Italia

Jornada 4

Viernes 6 de marzo

21:10 | Irlanda-Gales

Sábado 7 de marzo

15:10 | Escocia-Francia

17:40 | Italia-Inglaterra

Jornada 5

Sábado 14 de marzo

15:10 | Irlanda-Escocia

17:40 | Gales-Italia

21:10 | Francia-Inglaterra