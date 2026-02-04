El LIV Golf de Jon Rahm gana la partida a medias y puntuará con limitaciones para el ránking de golf

La OWGR (Ránking Mundial Oficial de Golf) permitirá que los diez primeros de cada torneo del LIV Golf sumen puntos para el ránking mundial

Victoria parcial de LIV Golf, cuya temporada ha arrancado este miércoles con el torneo nocturno que se está celebrando en Riad y en el que los jugadores ya saben que, si acaban entre los diez primeros -y empatados-, podrán puntuar para el ránking mundial.

Los cambios realizados por el circuito saudí han tenido efecto, aunque sólo ha sido parcial. El OWGR (Ránking Mundial Oficial de Golf), el organismo que otorga los puntos, sólo les ha concedido esas diez primeras posiciones y no que el LIV Golf tuviera una puntuación similar a los otros dos circuitos: PGA Tour y DP World Tour.

El principal cambio ha sido el paso de tres a cuatro días de competición y de 54 a 72 hoyos en cada torneo, como tienen el resto de circuitos. Los 54 hoyos habían sido la carta de presentación del LIV y ha tenido que renunciar a ellos para que sus jugadores obtengan puntos y puedan aspirar a jugar los Majors.

No obstante, el OWGR achaca para denegar una puntuación similar a la de los otros circuitos el hecho de que los torneos del LIV Golf no tengan cortes, que su plantel de jugadores (57) sea inferior al mínimo (75) y que tenga vías restrictivas y arbitrarias para acceder a la liga.

“Limitar los puntos solo a los diez primeros finalistas perjudica desproporcionadamente a los jugadores que constantemente rinden a un alto nivel, pero terminan justo fuera de ese umbral, así como a los talentos emergentes que trabajan para establecerse en el escenario mundial”, señala el LIV en un comunicado tras conocerse el fallo del OWGR.

La institución que elabora el ránking de golf, por su parte, señala que eso no es un 'no' definitivo, pero que deben afrontar más cambios para que les otorguen un premio mayor. “A medida que LIV Golf continúe evolucionando, OWGR lo seguirá evaluando respecto a los estándares de elegibilidad, lo que podría resultar en un aumento de puntos, una disminución de puntos o la eliminación total del sistema”, señalan en su propio comunicado.

El ránking, 'controlado' por los otros circuitos

La realidad es que este organismo está en manos de representantes del PGA Tour, del DP World Tour y de los cuatro torneos Majors, además de las federaciones internacionales de circuitos como el asiático y el australiano; y no les interesa que el LIV Golf esté a su altura, aunque tampoco han podido denegar todas sus peticiones, dado que han afrontado el cambio principal que se les pedía.

Esta opción de puntuar puede hacer que Jon Rahm, que estaba a un paso de salir del Top-100 del ránking mundial de golf, pueda recuperar posiciones. En sus dos primeros años del LIV Golf, sólo en un torneo acabó fuera de ese Top-10 que ahora puntúa.

Eso también hará más interesante la lucha en las primeras posiciones del circuito saudí, ya que habrá más lucha por ocupar un puesto entre los diez primeros y no sólo por ganar el torneo en disputa.