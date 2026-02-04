España se despide del Europeo de Waterpolo femenino con un sabor agridulce

La selección española femenina de waterpolo golea a Croacia (23-9) y aprecia una vez más que estaba para otras luchas mayores

La selección española de waterpolo se despidió del Europeo femenino de Funchal (Portugal) de forma agridulce. Dulce porque acabó con otra paliza en la lucha pro el quinto puesto y agria porque ve cómo un desliz en el primer partido, ante Hungría, le ha costado no poder luchar por retener su corona de campeona de Europa.

España cedió ante las húngaras en su debut y, tras la derrota de éstas ante Países Bajos, se vio obligada a ganar por dos goles a las neerlandesas. Sólo logró ganar por penaltis y acabó desbancada de la lucha por las semifinales. Hungría y Países Bajos jugarán este jueves la final, quedando demostrado que España estaba para pelear por ese premio mayor.

En su despedida, las chicas de Jordi Vals, al menos, se dieron un festín con un triunfo aplastante ante Croacia (9-23) que les deja un buen sabor de boca y apunta a un futuro ilusionante, ya que en estos dos últimos partidos, las jóvenes han tenido un gran protagonismo.

España, superior de principio a fin

Las croatas sólo plantaron cara en el primer cuarto y acabaron perdiéndolo por 4-8 en una locura ofensiva. Las españolas las dominaron de principio a fin, lideradas por su capitana Bea Ortiz, que con 25 goles apunta a 'pichichi' del Europeo, a la espera de lo que suceda en los dos últimos encuentros: la final y la lucha por el bronce.

La croata Iva Rozic se erigió como la única capaz de contrarrestar en el arranque la avalancha que le había llegado a su equipo. Sus goles impidieron que el 4-8 encajado fuera mucho mayor.

Sin embargo, Croacia era muy inferior y ya en el segundo cuarto (5-13) el partido quedó visto para sentencia. Como ante Francia, Vals movió el banquillo y dio minutos a las menos habituales.

Con 6-18 al final del tercer periodo y el marcador ampliado a 6-21 en los dos primeros minutos del último cuarto (min. 26), un gol de Rozic despertó un nuevo interés. El tanto de la croata le igualaba con Bea Ortiz como máxima goleadora del campeonato y esos últimos instantes se vio el duelo entre ambas por acabar delante. La española anotó un gol más y tuvo opciones de ampliar esa ventaja, pero no le hizo falta porque su rival no volvió a ver puerta en los minutos finales.

Ficha técnica del España 23-9 Croacia

España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (1), Bertran (-), Ortiz (5), Pérez (-), Crespí (3) Elena Ruiz (3), Prats (1), Camus (2), Peñalver (2), Leitón (2), González (2), Anton (2) y Mariona Terré (p. s.).

Croacia: Trojan; Stipanov (-), Pesic (-), Jelena Butic (3), Magdalena Butic (-), Ria Glas (1), Rogulj (-), Jankovic (1), Rozic (3), Barisic (-), Kangler (-), Lulic (-), Eterovic (1) y Frketic (p.s).

Parciales: 8-4, 5-1, 5-1, 5-3.

Árbitros: Aurely Bouchez (FRA) y Luis Santos (POR). Sin eliminadas.