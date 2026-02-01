España suma la victoria más amarga en el Europeo de waterpolo

Las chicas de Jordi Valls batieron a Países Bajos en los penaltis, pero no pudieron acceder a semifinales, ya que necesitaban imponerse por al menos dos goles

No pudo ser. Tal y como no pocos vaticinaron tras el debut de España en el Europeo femenino de waterpolo, la derrota ante Hungría podía traer cola dado lo difícil que era acceder a semifinales... Así ha sido, y es que ni ganando el resto de partidos disputados les ha valido a las jugadoras de Jordi Valls para meterse en la pelea por las medallas.

La sentencia para las actuales campeonas olímpicas llegó ante Países Bajos. Pese a comenzar ganando por 1-5, resultado que alimentaba las esperanzas, ya que necesitaban ganar por dos goles de diferencia, finalmente las españolas no pudieron cumplir con el cometido al terminar empatando para vencer en penaltis y verse abocadas a luchar por el quinto lugar.

Para ser exactos, el equipo nacional español concluye tercero esta segunda fase, por detrás de Países Bajos y Hungría, y deberá conformarse con pelear –como decíamos– por el quinto puesto el próximo martes frente a Francia o Croacia.

Volviendo al desarrollo del partido, y siendo para España una final anticipada, desde el primer momento quedó claro que las neerlandesas era un rival muy serio, uno que se adelantó en el marcador con un tanto que en vez de asustar a las chicas de Jordi Valls, las espoleó para dar un paso al frente que se tradujo en un marcador de 1-5 al inicio del segundo cuarto.

En España no daban nada por sentado, pero es obvio que un resultado tan positivo era esperanzador de cara al reto de vencer por al menos dos tantos de diferencia. Sin embargo, el técnico Evangelos Doudesis pidió tiempo muerto y sus jugadores le devolvieron el golpe a España con un parcial de 4-0.

El 10-12, el último halo de esperanza

Cuando peor estaban las cosas para España emergió Elena Ruiz y, con tres goles consecutivos, devolvió el aire al combinado nacional, que se veía momentáneamente en semifinales a falta de cinco minutos (10-12). La ilusión estaba ahí, pero no pasó de espejismo cuando las neerlandesas clavaban un parcial de 3-0 que hacía saltar por los aires el plan del equipo nacional.

Ya sin opciones, España quemó sus últimos cartuchos con el siete contra seis y apenas logró forzar el 13-13 que enviaba el duelo a unos penaltis ya sin premio real. Se acabó ganando, pero de un modo amargo al no poder luchar ya por las medallas.

- Ficha técnica:

13 (0) - Países Bajos: Aarts; Hicks (-), Van de Kraats (2), Schaap (-), Keuning (2), Bosveld (-), Bente Rogge (-), De Vries (-), Joustra (5), Lieke Rogge (2), Moolhuijzen (2), Ten Broek (-), Gorter (-) y Van den Dobbelsteen (p.s).

13 (3) - España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (-), Bea Ortiz (7), Nona Pérez (-), Paula Crespí (1), Elena Ruiz (3), Prats (-), Guiral (-), Camus (-), Peñalver (1), Leitón (-), González (-), Anton (1) y Mariona Terré (p. s.).

Parciales: 1-2, 3-3, 5-3 y 4-5.

Árbitros: Hendrik Schopp (ALE) y Gokhan Can Ciger (TUR). Mostraron tarjeta amarilla al técnico Evangelos Doudesis (min.20) por parte de Países Bajos y al técnico Jordi Valls (min.24) por parte de España. Eliminaron a Nina Ten Broek por parte de Países Bajos y a Paula Prats por parte de España.

Incidencias: Segundo partido del grupo F de la segunda fase del Europeo femenino de waterpolo, que se disputa en el Complejo Olímpico de Piscinas de Funchal (Portugal).