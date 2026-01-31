Así queda el Europeo de Waterpolo Femenino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 1 de la segunda fase hoy 31 de enero

A falta de una sola jornada en la main round está por decidir el nombre de las cuatro selecciones que se meterán en semifinales

¿Quieren emoción? Pues conecten con el Europeo de Waterpolo Femenino 2026 en Funchal (Portugal), donde aún no tenemos la certeza de que ninguna selección vaya a colarse en semifinales, los que nos aboca a una última jornada de infarto este domingo 1 de febrero, día en el que España también se la juega ante un rival temible como es Países Bajos.

Las chicas de Jordi Valls han cumplido de sobra ante Israel al imponerse por un espectacular 23-7; sin embargo, el pase a semifinales de las nuestras depende única y exclusivamente de lo que ocurra en la segunda jornada de la segunda fase de grupos (main round) ante las neerlandesas.

Dando por hecho que Hungría no tendrá problema alguno para batir a Israel, la única manera de que España acabe entre los dos primeros puestos de su grupo es batir a Países Bajos por más de un gol de diferencia. ¿Por qué? Pues porque estas han derrotado a las húngaras por 5-4.

Países Bajos: una bestia negra que ya lo es menos

Tras varias competiciones en las que las neerlandesas parecían tener cogida la medida a las nuestras, todo cambió en los Juegos Olímpicos de París 2024, competición en la que España se cargó a Países Bajos en semifinales por 19-18 (penaltis incluidos). La cosa no pudo acabar mejor, ya que España se terminaría haciendo con la medalla de oro.

Un año después, en el Mundial 2025 de Singapur, volvieron a verse las caras, pero esta vez en cuartos de final. La historia se repitió. Empate en el tiempo reglamentario y triunfo de las nuestras por 15-13 tras un 4-2 en la tanda de penaltis.

Grecia - Croacia, el otro partidazo que se viene

Respecto al otro grupo, el E de la main round, Grecia aparece en cabeza con un total de 6 puntos; sin embargo, no las tiene todas consigo antes de enfrentarse a Croacia, ya que si pierden e Italia acaba con Francia se dará un triple empate a seis puntos. Igual que ocurre con España, toca tirar de calculadora.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Femenino

GRUPO E

Resultados 1ª jornada

Francia 9-15 Croacia

Grecia 15-10 Italia

Clasificación

1. Grecia 6 puntos (+23)

2. Italia 3 (+7)

3. Croacia 3 (-6)

4. Francia 0 (-24)

GRUPO F

Resultados 1ª jornada

España 23-7 Israel

Países Bajos 5-4 Hungría

Clasificación

1. Países Bajos 6 (+16)

2. Hungría 3 (+-1)

3. España 3 (+14)

4. Israel 0 (-33)