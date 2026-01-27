España aniquila a Portugal y toma aire hacia la segunda fase del Europeo

Las chicas de Jordi Valls no encontraron rival en las anfitrionas y se apuntan su primera victoria en un campeonato en el aspiran a lo más alto

España se ha levantado de la mejor manera posible tras sucumbir en el debut ante Hungría. Lejos de salir con la menta aún puesta en esa derrota, la selección española de waterpolo femenino consiguió su primera victoria en el Europeo ante la anfitriona, Portugal, en un encuentro que las de Jordi Valls dominaron de principio a fin hasta el 7-22 con el que se cerró el choque.

Como decíamos, las españolas necesitaban sumar el triunfo después de empezar la competición cayendo contra Hungría (9-7) y desde el primer momento quedó claro que así sería. Había transcurrido poco más de un minuto cuando Irene González, a la contra, abrió el marcador. Un minuto más tarde, Bea Ortiz amplió la distancia con un tanto de penalti. Los goles caían sin pausa y al concluir el primer cuarto el marcador reflejaba un contundente 1-5.

La Portugal entrenada por el español Ferran Pascual quiso reaccionar en el segundo periodo, pero le fue imposible ante el constante dominio español. Así, las españolas impusieron su ley, mostrándose más rápidas, más organizadas y más compenetradas. El descanso llegó con 3-10.

Ya con el choque resuelto, Jordi Valls aprovechó para hacer rotaciones. Así, dio medio partido a Martina Terré y otro medio a Mariona Terré en la portería. Pese a los muchos cambios realizados, España no bajó el ritmo y anotó siete goles en el tercer cuarto, los mismos que en todo el primer partido contra Hungría. La selección de Portugal, que llevaba diez años sin competir en un campeonato europeo femenino de waterpolo, trataba de recibir el menor daño posible, pero no podía contener a las españolas, que llegaron a los últimos ocho minutos con 5-17.

Un último cuarto de auténtico trámite

Los últimos ocho minutos fueron de calma absoluta por parte de ambos bandos. La selección española bajó la intensidad, recuperando energías para lo que resta de competición y continuando con las rotaciones. Queralt Anton, con 18 años recién cumplidos, pudo lucirse y sumar cinco tantos, máxima anotadora española.

El resultado final se quedó en 7-22. El próximo partido, con el que las de Jordi Valls cerrarán la primera fase, será contra Rumanía, selección que acumula dos derrotas en dos encuentros, el próximo jueves 29 de enero a las 13:15 horas.

- Ficha técnica:

7 - Portugal: Sampaio; Rodrigues (-), Fernandes (1), Santos (-), Nunes (-), Jardim (-), Milheiro (-), Lousa (1), Machado (3), Pereira (2), Carmo (-), Sousa (-), Arromba (-) y Carvalho (p. s.).

22 - España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (1), Bertrán (3), Bea Ortiz (2), Nona Pérez (-), Paula Crespí (-), Elena Ruiz (4), Prats (1), Guiral (-), Camus (3), Peñalver (-), González (3), Anton (5) y Mariona Terré (p. s.).

Parciales: 1-5, 2-5, 2-7 y 2-5.

Árbitros: Rakovic Krstonosic (SRB) y Goncharenko (UKR).

Incidencias: Segundo partido del grupo B del Europeo femenino de waterpolo, que se disputa en el Complejo Olímpico de Piscinas de Funchal (Portugal).