España en el Europeo Waterpolo Femenino 2026 | Convocatoria, fechas, partidos y dónde ver en TV el Europeo de Funchal

Las chicas de Jordi Valls, actuales campeonas olímpicas, quieren hacer de su relevo generacional una nueva época plagada de éxitos

Esto ya está aquí. La selección femenina española de waterpolo, actual campeona olímpica, inicia este lunes 26 de enero en Funchal (Portugal) su camino en el Europeo, torneo al que llega con el reto de consolidar el relevo generacional iniciado en el Mundial de Singapur y, de paso, recuperar el cetro europeo tras la plata de 2024.

Lo cierto es que la selección está en pleno crecimiento. La salida del entrenador Miki Oca, arquitecto durante quince temporadas de un combinado que lo ha ganado todo y que en los Juegos Olímpicos de París 2024 tocó el cielo, así como la retirada de Laura Ester a finales de 2024, abrió paso a Jordi Valls, antiguo ayudante de Oca, al frente de un desafío mayúsculo.

Las sensaciones son buenas. El bronce mundial logrado este verano en Singapur tras vencer a Estados Unidos (12-13) no solo confirmó el relevo generacional que Valls había iniciado, sino que también evidenció la capacidad del grupo para mantenerse entre las grandes potencias del waterpolo pese a los cambios.

"Nuestro objetivo es ir partido a partido, ser muy competitivas desde el inicio y adaptarnos a los cambios, tanto en el sistema de competición como dentro del grupo", comentó Jordi Valls desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) antes de partir hacia tierras lusas.

Convocatoria de España para el Europeo de waterpolo 2026

El equipo que disputará el Europeo es muy similar al del Mundial de verano pasado, con dos cambios: la baja de Anni Espar, que se encuentra en Australia, y la no convocatoria de Daniela Moreno. Sus sustitutas son Queralt Bertran (Mataró) y Queralt Antón (Sant Andreu), heroína de la primera 'Champions' del club barcelonés.

La convocatoria definitiva de 15 jugadoras la lideran Bea Ortiz (Ferencvaros), mejor jugadora del mundo en 2024 según la federación internacional de deportes acuáticos (World Aquatics), Paula Leitón (Atlètic Barceloneta), las hermanas Elena y Ariadna Ruiz (Sant Andreu) y la portera Martina Terré (Sant Andreu), todas entre las mejores del mundo. También estarán: Queralt Antón, Queralt Bertrán, Paula Camus, Paula Crespi, Irene González, Mireia Guiral, Carlota Peñalver, Nona Pérez, Paula Prats y Mariona Terré.

Calendario y fechas de España en el Europeo femenino de waterpolo de Funchal 2026

España está encuadrada en el Grupo B junto a Rumanía, Portugal y Hungría y, a priori, se jugará el primer puesto del grupo contra las magiares. Ganar es importante, ya que se ha cambiado el formato, los resultados se arrastran para la siguiente fase y de ella sólo los dos primeros de los grupos que se formen pasarán a las semifinales.

Este es el calendario de España en el Europeo femenino de waterpolo de Funchal 2026:

Lunes 26 de enero: Hungría-España (18:00 horas)

Martes 27 de enero: Portugal-España (21:15 horas)

Jueves 29 de enero: Rumanía-España (13:15 horas)

Dónde ver por TV el Europeo 2026 de waterpolo femenino

Radio Televisión Española volverá a volcarse una vez más con la selección española y con los deportes minoritarios y retransmitirá los encuentros que juegue el equipo de Jordi Valls en directo a través de Teledeporte o de su plataforma RTVE Play. Así mismo, también televisará otros partidos importantes de este Europeo masculino de waterpolo de Funchal 2026. Por otro lado, todos los encuentros se pueden ver de forma online por la plataforma Eurovision Sport.

En ESTADIO Deportivo le daremos todo detalle de los pormenores de este campeonato de Europa 2026 de waterpolo femenino, con especial seguimiento a la selección española.