Jon Rahm se aferra a la cúspide

El golfista español, apenas cuatro días después de coronarse en Hong Kong, se pone líder en Singapur y aspira a un doblete que hace tres años que no lograba

Jon Rahm no se baja de la nube. Tras ganar su primer torneo en año y medio la pasada semana, el golfista español ha comenzando liderando en Singapur el cuarto torneo de la temporada del LIV Golf, donde su equipo se ha puesto al frente desde el primer día y él comparte liderato con Bryson DeChambeau, Lee Westwood y el 'novato' Richard T. Lee.

En Singapur, el León de Barrika demostró que lo ofrecido en la vecina Hong Kong es fruto del gran inicio de temporada que está viviendo y que le permite aspirar a ganar dos torneos seguidos por primera vez desde 2023.

Rahm ya lidera la orden de mérito de este año, donde dobla al resto de competidores, y en uno de los campos más exigentes del año, el Sentosa Golf Club, el capitán de la Legión XIII finalizó con 67 golpes, cuatro por debajo del par del campo asiático.

Cinco birdies y un bogey coronaron la actuación del español, muy satisfecho con su juego en un día que, según reconoció, no era nada fácil. "Noto que le estoy pegando bien desde el tee y por eso he podido hacer birdie en todos los pares 5 desde la semana pasada", afirmaba el jugador vasco, quien calificó la jornada de "complicada, de viento muy cambiante".

Lee Westwood vuelve por sus fueros

Si Rahm estaba satisfecho más lo estaba el veterano Lee Westwood, quien no se suele ver últimamente en las primeras posiciones. Sobre todo por las dificultades que le había puesto el recorrido. “Estuvo complicado ahí fuera. Este campo no se anda con rodeos. Estaba muy firme y obviamente, hoy el viento ha arreciado un poco, así que hubo algunos hoyos realmente difíciles, algunos buenos golpes de salida en los que realmente había que comprometerse con la línea y jugar a por todas. Es genial jugar en un campo de golf tan exigente como este”, afirmaba el británico.

Bryson DeChambeau, por su parte, rebajaba la euforia y aseguraba que puede hacerlo mejor. "Jugar aquí es una gran prueba de golf y solo tengo que mejorar un poco. Jugué bien. Terminé bien, pero quiero sentirme más cómodo", indicaba el norteamericano.

Mucha igualdad arriba y los españoles, retrasados

La igualdad de esta primera jornada queda reflejada en los 26 jugadores que hay a tres golpes del liderato, lo que augura emociones fuertes para las tres próximas jornadas. Entre ellos no están ninguno de los españoles, que no vivieron su mejor día.

Sergio García fue de menos a más y David Puig de más a menos, pero los dos terminaron lejos de la cabeza, con 72 y 73 golpes, respectivamente. Josele Ballester sí podría haber estado más arriba, pero falló en los últimos hoyos y acabó igualado a 72 golpes con el castellonense. Mientras que Luis Masaveu vivió un mal debut en el Singapur LIV Golf y finalizó con 76 golpes.