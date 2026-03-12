El cambio radical de Jordan Díaz al descubierto: "Hay que ver cómo evoluciona todo"

La RFEA, que este miércoles ya tiene la lista definitiva para el Mundial de posta cubierta de Torun, está en contacto con el campeón olímpico

Sin Ana Peleteiro, sin Jordan Díaz... pero con 22 atletas y con algunos de ellos, como Attaoui, Llopis, Marta García o Mariano García en un gran momento de forma. Así irá España a los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) después de que este miércoles hayan logrado su clasificación Pol Oriach en los 3.000 metros, así como de Markel Fernández y David García Zurita en los 400 individuales, aunque en su caso ya entraron en la lista del relevo 4x400.

World Athletics daba este miércoles la lista definitiva para los mundiales y en ella está el aragonés Pol Oriach, después de que haya renunciado varios atletas que le precedían en la lista. No han podio lograrlo Héctor Santos, Jaime Guerra y Fátima Diame y Pol Ferrer, que también optaban a estar del 20 al 22 de marzo en el Mundial polaco.

Con esto queda conformada una lista que ya valoró el seleccionador español en la previa, donde lamentó la ausencia, entre otros de Jordan Díaz, aunque quiso acabar con los rumores y señaló que la RFEA está en todo momento en contacto con él y son conscientes de su situación. "Contamos con él para el Europeo de Birmingham. Más allá de las especulaciones, parece que ha tomado la decisión de dar un giro a su vida personal y deportiva. Estamos en contacto con él y hay que ver cómo evoluciona todo", indicaba Pepe Peiró, que no aclaraba si finalmente dejará al grupo de Iván Pedroso y se marchará a trabajar en Estados Unidos.

España confía en Attaoui, Llopis o Mariano García

Pese a no contar con el oro olímpico ni la también medallista Ana Peleteiro, que está de baja por maternidad, Peiró tiene plena confianza en que el grupo elegido puede hacer algo grande en Torun. "No es amplio, pero el estado de forma de todos es excepcional. También dependemos de los rivales, pero 'Moha' (Attaoui') y Mariano García están a un gran nivel y Quique Llopis está increíble, pero las vallas son las vallas", reconocía y mandaba un mensaje de optimismo. "Se puede hacer un papel muy bueno", sentenciaba.

A esos nombres se ha unido un Oriach, -excampeón de Europa sub-20 de 3.000 obstáculos hace cinco años- que llega en un gran momento de forma tras firmar el pasado 8 de febrero en Karlsruhe (Alemania), la séptima mejor marca (7:39.10) del ránking español de todos los tiempos.

Peiró sí aclaró que Marta García sólo quería ir en 3.000 y que por eso no se le ha incluido en el 1.500 o que Eusebio Cáceres se ha ganado su presencia con su gran actuación en el Campeonato de España celebrado hace diez días. "Cuando eres tan bueno, tan solo necesitas un poco de salud. Ha entrenado de forma estable, siempre con sus dolorcillos, pero aún puede dar más. Es muy especial, aunque no debería decirlo", señaló.

Lista de seleccionados de España para el Mundial de Torun 2026

Hombres

400: Markel Fernández y David García Zurita

800 metros: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales

1.500 metros: Mariano García y Carlos Sáez

3.000 metros: Pol Oriach

60 metros vallas: Quique Llopis y Asier Martínez

Longitud: Eusebio Cáceres

Mujeres

60 metros: Jaël-Sakura Bestué

400 metros: Blanca Hervás y Paula Sevilla

800 metros: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal

3.000 metros: Marta García

Relevo mixto

4x400: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Markel Fernández, Daniela Fra, David García, Blanca Hervás, Gerson Pozo, Ana Prieto y Paula Sevilla