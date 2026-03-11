Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo: "Es el momento demostrar quién soy y lo que de verdad estoy dispuesta a hacer"

La venezolana quiere regresar a lo más alto en los Mundiales de pista cubierta en Torun (Polonia), que se celebran del 20 al 22 de marzo

El Mundial de atletismos de pista cubierta de Torun (Polonia) se acerca y una de las grandes figuras del mismo será sin duda Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo al aire libre y que ahora tiene la meta de colgarse el oro bajo techo tras superar una dura etapa de lesiones.

Año y medio después de su lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, el 10 de abril de 2024, la venezolana regresó a la competición en septiembre de 2025 con un bronce en los Mundiales de Tokio. No se ha quedado satisfecha. La reina del triple salto quiere más y apunta con todo a la competición que se celebrará del 20 al 22 de marzo.

"Más que ansiosa estoy feliz de afrontar otro campeonato más, uno muy especial ya que es mi regreso a los Mundiales de pista cubierta. Me ilusiona el hecho de regresar a la pista y mostrar lo que valgo y lo que he trabajado. Más allá de eso quiero disfrutar y seguir dando ejemplo de superación, de trabajo, de mucha constancia y mucha disciplina para regresar nuevamente", declara en un encuentro digital con los medios.

Dar un golpe sobre la mesa

Cuestionada por tener que parar tanto y hasta qué punto eso ha hecho mella en su forma física, Yulimar afronta este campeonato segura de poder dar un golpe sobre la mesa y demostrar que puede seguir siendo la mejor.

"En verdad ha sido un tiempo bastante largo, un tiempo de espera muy ansiado, pero a todo el que cree y trabaja duro por lo que sea le llega el momento. Creo que es mi momento de volver a la competencia, demostrar quién soy, lo que soy y lo que de verdad estoy dispuesta a hacer. Todo este tiempo ha creado en mí un espíritu más fuerte de victoria. Me ha hecho disfrutar aún más por lo que trabajo, lucho cada día y amo hacer por el deporte, que es saltar y vibrar cada vez que llego a una gran competencia. Es un reto importante estar en Torun y he esperado mucho para esto. Estoy deseando volver y demostrar lo que sé hacer", subraya.

Yulimar Rojas, sin miedo a no ser la de antes

Lo cierto es que Yulimar está compitiendo poco hasta la fecha. En el presente año solo ha saltado a la pista el 14 de febrero para firmar una marca de 14,95 metros en Valencia, lejos de su récord del mundo de 15,74. No le preocupa. Tiene claro de lo que es capaz.

"Yulimar nunca se ha acabado. Mi objetivo nunca ha parado. Vengo de pasar una etapa de mi vida bastante complicada, que es recuperarme de una lesión. Mi objetivo siempre ha estado muy claro y a pesar de que he tenido un parón bastante largo, sigue estando la Yulimar Rojas ambiciosa, que a pesar de cualquier circunstancia puede salir a flote y demostrar lo que está en sus piernas y lo que vale. Estoy dispuesta a ser regular en los quince metros porque una rotura del tendón de Aquiles te impulsa, no te frena", sentencia.