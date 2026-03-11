Sanyo Gutiérrez admite haber sido injusto por 'culpa' de Agustín Tapia

El veterano jugador del circuito Premier Padel echa la mirada atrás para explicar el comportamiento (y frustraciones) que ha sufrido en la recta final de su carrera

Apenas ha echado a andar una nueva temporada de Premier Padel y lo cierto es que hay mucho de lo que hablar, empezando por el hecho de que las dos primera parejas del ranking mundial, Arturo Coello y Agustín Tapia por un lado y Ale Galán y Fede Chingotto por otro, empiecen a parecer inalcanzables para el resto. Para indagar en esta cuestión, y en otras de interés, pocas personas mejores que Sanyo Gutiérrez, uno de los más veteranos del circuito.

Atendiendo al diario Sport, el argentino no tiene problemas en admitir que le fascina ver el nivel que han alcanzado los dos mejores dúos del momento; sin embargo, de igual modo encuentra un punto negativo en ello.

"Me encanta porque juegan una locura los cuatro y es el mejor pádel que se ha visto en la historia, pero necesitamos que hagan más fuerza los de atrás. Necesitamos más sorpresas porque, si no, el deporte se va a volver aburrido", subraya.

Agustín Tapia y un estándar inalcanzable

En cuanto a su carrera, el nacido en San Luís explica que ha disfrutado mucho desde sus inicios, pero ello no le impide admitir que ha llegado a ser injusto con algunas de sus parejas por culpa de Agustín Tapia, quien estando junto a él hizo que marcase un estándar muy complicado para los demás.

"El peor momento fue el después de Tapia, porque a todos mis compañeros siguientes les exigía eso. Me preguntaba: ¿Cómo puede ser que yo el año anterior, terminara jugando finales, peleando por el número 1, y en el siguiente mes de marzo no pelee ni por el número 1 ni por finales?", explica.

La necesidad de un zurdo para alcanzar la cima

Pese a que Ale Galán y Fede Chingotto lo están dando todo para destronar a los Golden Boys –les ganaron en la reciente final del P2 de Gijón–, sus esfuerzos por ahora no están siendo suficiente para dar ese salto. Sanyo no duda del talento de ambos, pero cree que el hecho de tener un miembro zurdo en la pareja es determinante.

"Chingotto juega con un fenómeno y él es un fenómeno, pero se ha demostrado a lo largo de la historia que la pareja que domina el pádel normalmente la forman un diestro y un zurdo. Lo hizo Juan Martín, lo hizo Pablo Lima, después aparecí yo y detrás Lebrón que somos diestros y fuimos número uno, pero aguantamos menos arriba", finaliza.