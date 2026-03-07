Segunda parada y segunda cita para Ale Galán con los Golden Boys... y con premio a la vista

'Chingalán' se impone en tres sets a Jon Sanz y Jorge Nieto para certificar el pase a la final del P2 de Gijón

El dominio en el padel mundial masculino es actualmente cosa de dos parejas. Si desde hace tiempo se da por hecho que la formada por Arturo Coello y Agustín Tapia es la mejor del mundo –por algo son número 1 en el ránking–, ahora estamos certificando que en un segundo escalón, no muy lejos y con el resto también a distancia, se encuentran Ale Galán y Fede Chingotto.

No exageramos lo más mínimo. Si a final de 2025 la pelea entre ambos dúos se equilibró, el comienzo del curso de 2026 no está sino dando continuidad a tal escenario; tanto es así que se llevan disputados dos torneos, P1 de Riad y P2 de Gijón, y en ambos se ha terminado certificando la final entre los Golden Boys y 'Chingalán'.

Respecto a las semifinales de cada uno, parece que las palabras de Ale Galán sobre la dificultad de estudiar a Coello y Tapia no iban desencaminadas. Así, y pese a que el comienzo de campeonato no fue el mejor posible para ellos, los primeros del ránking Premier Padel se han deshecho sin problemas en semifinales de Mikel Yanguas y Franco Stupackzuk para acariciar ya un nuevo título. ¿El marcador? 7-6 y 6-4.

Si lo de los Golden Boys fue un paso firme, lejos de tal apreciación se quedan Galán y Chingotto, quienes necesitaron tres mangas ante unos peleones Jon Sanz y Jorge Nieto, quienes llevaron a la segunda pareja del mundo hasta los tres sets para un resultado final de 6-4, 3-6 y 4-6.

El reciente precedente de Riad

Tal y como señalaba Ale Galán hace escasos días, descifrar el juego de Coello y Tapia es casi imposible, ya que van variando de velocidad e intensidad dependiendo del rival y la ronda en la que se encuentran.

Pese a tal hermetismo que se extiende hasta la final, 'Chingalán' espera que la situación sea bastante diferente a la que se dio en Riad, donde apenas pudieron poner resistencia para terminar siendo doblegados en dos mangas cómodas para sus rivales: 6-4 y 6-2.

El número 1, única meta motivadora

Ganar partidos y torneos es algo a lo que están acostumbrados Galán y Chingotto; sin embargo, muy diferente se ven las cosas si hablamos de ser los mejores del mundo. En la recta final de 2025 tuvieron opciones de desbancar a Coello y Tapia del top-1, pero el vallisoletano y el argentino sacaron su mejor versión para apagar cualquier repunte de rebeldía.