Clemente felicita a la Real Sociedad y se decanta para la final de Copa:﻿ "Soy mucho más del Athletic pero me alegra que a la Real le vaya bien"

El de Barakaldo, que entrenó a ambos equipos, analizó una eliminatoria "fea para ver", habla del momento de reconstrucción por el que están pasando en Lezama y lo que espera de la final de La Cartuja

El derbi vasco de semifinales de la Copa del Rey ha dejado a la Real Sociedad como uno de los finalistas que estará en La Cartuja el próximo 18 de abril frente al Atlético de Madrid. Uno de las personalidades del fútbol que más atento ha estado a este doble enfrentamiento ha sido Javier Clemente, el exseleccionador nacional fue entrenador de ambos equipos a lo largo de su carrera en los banquillos y dio su opinión del enfrentamiento.

"Hace años entrené a la Real pero bueno, el derbi para mí es un partido muy especial", comenzaba diciendo el extécnico en declaraciones a 'La Tribu' de Radio Marca, que pese a ser más rojiblanco que blanquiazul, se alegró también por los donostiarras: "Soy mucho más del Athletic, pero acepto y valoro lo que hace la Real. Me alegra que le vaya bien, aunque sea a pesar nuestro".

Clemente fue cuestionado sobre si esta eliminación puede ser determinante para que a final de temporada se acabe el ciclo de Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic. "En la vida del fútbol es un poco así. Cuando eres joven el runrún es que no tienes experiencia y cuando eres veterano es que ya estás cansado", explicaba el de Barakaldo, que defendió la capacidad del 'Txingurri' y puso el foco en los jugadores.

"El Athletic ahora está sacando cuatro o cinco chavales jóvenes que tienen 19 años, que tienen buenas facultades, pero no tienen ni papa idea muchas veces de lo que es jugar en un puesto o de lo que es rendir en un puesto", añadía el vasco dejando claro que esto se trata de resultados: "El concepto profesional es el rendimiento, no es el que lo hagas bonito o feo. Tú sacas a once chavales para ganar, no sacas a once chavales para que lo hagan bonito y te han metido tres o cuatro y te vas para casa".

Su visión del derbi de vuelta y la polémica del penalti

Clemente también valoró lo que dio de sí el partido de vuelta, así como toda la polémica por el penalti señalado sobre Yangel Herrera. "Yo creo que la eliminatoria fue muy fea para ver. La Real tuvo la fortuna de ir ganando 1-0, empezó a jugar a la contra y a anular al Athletic. El partido fue barullado, pero práctico para la Real Sociedad", ha explicado.

"¿El penalti? Decís penaltito... o es penalti o no es penalti. Es que decís penaltito... o le han empujado un poquito. El gran problema es ese: nadie sabe lo que va a ser el arbitraje. Un árbitro pita una cosa, otro pita otra. Para unos unas cosas son mano y para otros no", ha expresado el exentrenador.

En la final espera el Atlético de Madrid

Ahora, en la final del próximo 18 de abril en La Cartuja se verán la caras Atlético de Madrid y Real Sociedad, duelo en el que Clemente ve favoritos a los rojiblancos.

"Yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo superior, más potente y más fuerte. El fútbol es un estudio muy bonito y muy complicado. Cuando juegas contra un equipo superior tienes que reconocerlo y enseñar a tus jugadores a que no jueguen a lo mismo", ha advertido Clemente, que pese a todo confía en la capacidad competitiva de los de Matarazzo: "Va a ser un partido muy duro porque la Real tiene gente joven que trabaja y pelea. Va a ser una final incierta de resultado".