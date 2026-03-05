La Real Sociedad hace un llamamiento a "todo Guipúzcoa" para que vaya a la final de Copa del Rey: "Puede pasar"

Futbolistas como Unai Marrero o Jon Gorrotxategi destacaron el gran apoyo de la afición desde la previa del choque y ahora van con todo a Sevilla: "Tendremos que hacer un partidazo para sacar algo bonito, hay que creer hasta el final"

Unai Marrero volvía a la titularidad anoche para defender la portería txuri urdin en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Todavía con una máscara protectora pero a pleno rendimiento, el meta de la Real Sociedad mantuvo la portería a cero y si no hay contratiempos, será el portero que juegue en la final de La Cartuja. Pero antes el de Azpeitia quiso disfrutar de la clasificación ante el Athletic.

"Nos lo merecemos", apuntaba el meta de la Real tras el partido, asegurando que "el equipo cree" y la afición también, lo que ha sido muy importante para "dar la vuelta" a la difícil situación en la que se encontraba la Real en los primeros meses de competición.

Sobre la final, Marrero ha recordado que la Real Sociedad ganó al Athletic la que se jugó sin público en 2021 por la pandemia, por lo que ahora tendrán la oportunidad de quitarse esa espina, animando a "todo Guipúzcoa" a que acuda a La Cartuja el próximo 18 de abril contra el Atlético de Madrid. "Tendremos que hacer un partidazo para sacar algo bonito, pero hay que creer hasta el final y si damos la mejor versión, puede pasar", ha vaticinado el guardameta donostiarra.

Gorrotxategi destaca el apoyo de la afición

Por la zona mixta de Anoeta también pasó también el centrocampista Jon Gorrotxategi, quien vivirá su primera final con la Real Sociedad. El mediocentro quiso destacar el apoyo de la afición durante el partido, que fue "increíble" desde que el autobús de la Real Sociedad ha sido recibido al llegar al estadio de Anoeta.

También tuvo la misma sensación en el momento del decisivo gol de penalti marcado por el capitán, Mikel Oyarzabal. "La celebración de la grada ha sido increíble. La verdad es que estamos muy agradecidos", reconocía el de Eibar, que preguntado por los planes de su cuadrilla para el 18 de abril, dijo que imagina que alguno de sus amigos viajará a Sevilla, mientras que otros, que son del Athletic, "estarán más fastidiados".

Matarazzo elogia el desempeño de 'Gorrotxa'

Precisamente Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, también resaltó en rueda de prensa el buen partido de Gorrotxategi en el centro del campo. "Muy buen partido, muy buen partido. No solo por las responsabilidades defensivas y las entradas, las emociones que mostró en el campo sino también con el balón. Es un jugador muy importante para nosotros. Cuando queremos jugar contra la presión alta, para encontrar soluciones, es muy móvil, tiene buena técnica, buena visión. Está desarrollándose muy bien y también es un gran chico. Es un placer trabajar con él", explicó el técnico estadounidense.