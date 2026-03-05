Oyarzabal se acuerda de Sergio Francisco tras meter a la Real Sociedad en la final de Copa: ﻿"Si hoy estamos en la final﻿ es gracias al trabajo que hizo"

El capitán de la Real Sociedad fue el autor del tanto definitivo que sentenció la eliminatoria ante el Athletic y tras el choque analizó el partido, así como todo lo que conllevar jugar una final de Copa cinco años después, está vez con público: "Teníamos esta espina"

Mikel Oyarzabal fue el encargado de marcar el gol de la tranquilidad para la Real Sociedad en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club transformando el penalti con una tranquilidad pasmosa pese estar frente a un momento trascendental de la eliminatoria. "Tenía muy claro que no debía salir de mi bucle y me ha salido bien", reconocía el eibarrés cuya cara de concentración era máxima antes de que Soto Grado pitase para lanzar el penalti.

"Yo me he metido en mi mundo para intentar buscar mi momento de paz dentro del ruido", aseguraba el capitán txuri urdin, que ni quiso ver la acción del penalti que se emitió por las pantallas de Anoeta para no desconcentrarse: "No he querido ver la repetición".

Tras el pitido final, la plantilla donostiarra se lanzó a celebrar con su afición la clasificación para la final de La Cartuja, donde disputaron su última final allá por 2021 pero en aquella ocasión sin público por la pandemia de coronavirus. Ahora será diferente, miles de aficionados de la Real Sociedad podrán acompañar al equipo. "Estoy muy feliz y contento de poder celebrarlo con todos los nuestros. Poder vivir esto con nuestra gente, teníamos esta espina", reconocía el delantero blanquiazul, que también celebró el pase con la afición y sus familiares.

"Estoy un poco cansado, pero por dentro feliz por la gente, por todo en general. Era un momento complicado para todos, después de los dos últimos años, de cómo habían salido las cosas y de pensar que podían volver a salir mal de nuevo", comentaba el capitán txuri-urdin ya en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER.

Además, Oyarzabal quiso mandar un mensaje a la afición, a esa que no pudo disfrutar como se merece del título copero de 2021. "Les diría que disfruten del momento, que hemos tenido la oportunidad de jugar muchos partidos como este en los últimos años, nos ha tocado disfrutar mucho, pero son situaciones difíciles de vivir y repetir... Así que les pido que lo disfruten mucho, que descansen este mes y que vuelvan con más fuerzas para ese día que todos tenemos marcado en el calendario", ha comentado el capitán.

Una celebración especial y el recuerdo a Sergio Francisco

Una de las imágenes del pospartido ha sido la del propio Oyarzabal celebrando el pase a la final con su hijo sobre el césped. "De momento poco porque se entera de poco, sólo tiene dos añitos y tres meses. Pero feliz de vivirlo con él y con toda mi familia y mis amigos. Que estarán en Sevilla seguro también. Esperemos que pueda verme jugar en Sevilla y que sea con una sonrisa de oreja a oreja", ha dicho Oyarzabal, que también destacó la unidad del grupo: "Sí, estoy disfrutando, cuando las cosas salen bien y el equipo funciona todo es más fácil. Yo estoy contento y orgulloso de ayudar al equipo con números siempre que se pueda, y cuando no, con otras cosas. Y que lo importante es que el colectivo vaya para arriba y sumemos todos".Por último, Mikel Oyarzabal no quiso acabar sin recordar a Sergio Francisco, el técnico que comenzó la temporada en el banquillo y fue destituido antes de Navidad. "Al final ha llegado un entrenador nuevo, con energía nueva e ideas nuevas, pero los protagonistas somos nosotros y somos los mismos. Está claro que el inicio no fue bueno, pero si hoy estamos en la final también es gracias al trabajo que se hizo al principio con Sergio. Es también un momento para darle las gracias por aquello, porque aunque las cosas no salieran bien, todo el mundo tiene su importancia", zanjó.