La rajada de Iñaki Williams contra el arbitraje en la Copa del Rey: "O se pitan todos o ninguno"

El jugador del Athletic desveló su conversación con Soto Grado tras el penalti señalado a favor de la Real Sociedad y mostró su indignación porque agarrones como el de Galarreta sobre Yangel Herrera "hay miles en todas las áreas"

El Athletic Club fue incapaz de voltear la eliminatoria ante la Real Sociedad y se quedó por tercera vez en los últimos cinco años a las puertas de una final de la Copa del Rey. No fue un buen partido de los rojiblancos, que ya había perdido por 0-1 en la ida. Pero en la expedición bilbaína se quejaron amargamente del penalti que acabó decantando el partido y con ello el pase txuri urdin en los últimos instantes del choque disputado en Anoeta.

Para Ernesto Valverde, la decisión tomada por Soto Grado a instancias del VAR, dos minutos después de que se produjese y cuando se habían realizado incluso hasta tres cambios por parte de ambos equipos, fue "un disparate". Pero no solo el técnico cacereño mostró su indignación, saliendo también a la palestra Iñaki Williams para desvelar la conversación que tuvo con el colegiado riojano, cuyas explicaciones ni mucho menos le convencieron.

Lo que le dijo el árbitro a Iñaki Williams

“Lo que más me extraña es que el árbitro me ha dicho que esas jugadas se tienen que cortar. Que los agarrones hay que pitarlos todos. Es complicado cuando solo se pitan algunos agarrones, no todos. Desde dentro he visto un forcejeo, que hay miles en todas las áreas, y luego en el vestuario la he visto. En todos los partidos suceden y duele más porque se pita en el minuto que se pita", explicó en la Cadena Ser el capitán del Athletic sobre el leve agarrón de Galarrera sobre Yangel Herrera, que acaba chocando y derribando además a Laporte.

"Pensaba que estaba el juego parado por los cambios. El árbitro ha echado mano del pinganillo. Galarreta me dice que es un forcejeo y que es verdad que los dos se van agarrando. De, hecho hay una falta a Aymeric (Laporte). Este tipo de agarrones hay en todos los partidos. El árbitro me ha dicho que es así, que hay muchos agarrones y que hay que cortarlos. Hostia, pues o se pitan todos o ninguno", insistió el bilbaíno en DAZN.

Sin "excusas" pese a la indignación

Pero a pesar de su enfado, Iñaki Williams también reconoció que el cuadro rojiblanco no estuvo a la altura, pues apenas metió miedo a la Real Sociedad. "No es excusa porque casi no hemos sido capaces de tirar a puerta. No hemos sido mejores que ellos. Independientemente de que nos metan en el 80 y pico. El equipo tenía que tener más colmillo”, admitió, tratando al mismo tiempo de pasar página para centrarse en LaLiga y en la pelea por una plaza continental.

Cambia el chip: a luchar por Europa

"Nos hemos precipitado, nos encontrábamos solos y esas ganas, esa ansiedad, hace que no tengamos pausa con los jugadores de calidad que tenemos. Nos ha penalizado esa precipitación. Es la tónica de la temporada. Una de cal y otra de arena. Toca seguir apretando. La temporada no ha terminado. Tenemos el reto de intentar llegar a Europa. Así tenemos que seguir”, destacó.

Toca levantar el vestuario: "Es un funeral"

Ahora toca recibir el próximo sábado en San Mamés. Sin duda, un duro hueso con el equipo instalado en la novena posición, con los mismos puntos que la Real Sociedad y a solo uno del séptimo puesto que ocupa el Espanyol, que podría otorgar también un premio europeo dependiendo de lo que suceda en la final de la Copa del Rey y en la lucha por la plaza extra de Champions para LaLiga. Por ello, urge levantar una moral alicaída. “El vestuario es un funeral. Estamos jodidos y dolidos. Es jodido, queríamos darle a nuestros aficionados una alegría. Volver a Sevilla nos hacía ilusión. Nos quedamos a las puertas”, sentenció Iñaki Williams.