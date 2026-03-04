Real Sociedad 1-0 Athletic Club: la Real Sociedad domina y Oyarzabal sella el viaje a la final de La Cartuja

La Copa del Rey ya conoce a su segundo finalista para la cita en La Cartuja. La Real Sociedad repitió el resultado de la ida con un gol de Oyarzabal, y los donostiarras viajarán a Sevilla para disputar el título. Una gran eliminatoria del conjunto de Matarazzo que concluye con un dominador partido de vuelta

La Copa del Rey 2025/26 ya conoce a sus dos finalistas. El sevillano estadio de La Cartuja ya contaba con el Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona, y que ahora conoce a su rival, la Real Sociedad. Los de Matarazzo vuelven a dominar al equipo de Valverde y repiten el resultado de la ida, esta vez con un penalti firmado por Oyarzabal.

Con la polémica por la revisión del VAR precedente a la señalización de la pena máxima, el Athletic regresa a Bilbao con la sensación de no haber competido en los 180 minutos, siendo claramente inferiores a una Real Sociedad que, de tener mayor acierto, pudieron haber engordado el marcador final.

La Real Sociedad domina, pero no concreta

Comenzó el encuentro con un Athletic muy directo que quería igualar rápidamente la eliminatoria. A unos grandes minutos de los ‘leones’ le sucedió un dominio de la Real Sociedad, que supo recomponerse con el apoyo de su afición. A pesar de que la máxima igualdad fue la tónica general en los primeros compases, fueron los ‘txuri-urdin’ quienes generaron algo más de peligro, con una falta directa de Carlos Soler como primer disparo a portería del encuentro.

Cuando se alcanzaba la media hora de partido, los locales seguían llevando la voz cantante en cuanto a los ataques, poniendo en serio peligro la portería de Padilla, pero sin gran efectividad gracias a las magníficas actuaciones de Vivian y Laporte. Por su parte, el Athletic buscaba la velocidad del contragolpe para intentar llegar al área de Marrero, con Iñaki Williams como principal referencia, en un duelo personal con Sergio Gómez.

En la recta final de la primera parte, llegaría una de las ocasiones más peligrosas por parte de los locales. Puso Oyarzabal un gran balón al hueco para que corriera Guedes en la banda derecha. Centro medido al corazón del área y Carlos Soler aparecía para rematar a placer. El centrocampista erró en su intento y, en lugar de impactar con el esférico, acabó golpeando a Padilla, que necesitó asistencia médica. Muy cerca estuvo el gol ‘txuri-urdin’, que poco a poco sumó numerosas jugadas de ataque.

En los últimos minutos de la primera mitad mejoró el Athletic, encontrando a Marrero con un tímido disparo de Berenguer. Buscaban imponer su estilo de juego los de Valverde, pero se encontraban con un nuevo ataque de la Real Sociedad por parte de Guedes, que fue correctamente tapado por Laporte dentro del área.

Con una Real Sociedad dominadora, que seguía el plan de juego de Matarazzo a la perfección, pero sin gran acierto, y un Athletic que no encontraba su lugar en el partido, el árbitro señalaba el camino a vestuario sin grandes ocasiones, con respeto y tensión palpables en el ambiente.

Oyarzabal, el especialista, sella el pase a la final

Volvía a intentarlo desde el inicio el Athletic, con una intensidad superior a la del rival en los primeros compases, teniendo que hacer un gran esfuerzo la defensa ‘txuri-urdin’ para quitarle responsabilidades a Marrero. Iñaki Williams por la derecha y Yuri por la izquierda, fueron las bazas principales de los leones.

A los diez minutos de juego, Valverde entendió que su equipo necesitaba mayor control del partido, dando entrada a De Galarreta por un desapercibido Rego. Ante ello, Matarazzo no tardaría en reaccionar añadiendo piernas frescas el centro del campo con Herrera y Pablo Marín. El primero quería revolucionar el partido mientras el segundo estaba conforme con un guion de pocas oportunidades. Cumplida la hora de partido, un remate de Herrera que se marchó por encima del larguero fue la ocasión más clara.

Tras otros dos cambios más por parte de Valverde, el conjunto bilbaíno llegaba a los últimos quince minutos con la desventaja del resultado global, llevándolos a apostar por un fútbol más directo y arriesgado que rompía el partido por completo. Así, los ‘leones’ comenzaron a encerrar a su rival en campo propio, pero, sabiendo que ese planteamiento les iba a hacer pasar tensión y miedo en los minutos finales, rápidamente los locales buscaron obtener la posesión para dormir el encuentro.

Cuando se producían los últimos cambios, el partido tomó un giro inesperado. Una vez realizadas las sustituciones, el VAR llamaba a Soto Grado para que revisara una jugada. En una jugada transcurrida mucho antes, Herrera era agarrado cuando trataba de rematar un saque de esquina. El árbitro no lo dudó y señalaba la pena máxima.

El encargado de ejecutar la oportunidad de oro no sería otro que Oyarzabal. El capitán de la Real Sociedad y especialista en penaltis no iba a faltar a su cita con el gol. Engañó a Padilla para introducir el balón por su derecha. Quedaban menos de cinco minutos y el conjunto ‘txuri-urdin’ ponía pie y medio en la final de La Cartuja.

El Athletic quiso morir con las botas puestas, teniendo Vesga una gran ocasión desde el corazón del área que se topó con el pie de Marrero. Apretaban los ‘leones’ en busca de un imposible, cuando tan solo le quedaban los 8 minutos de tiempo añadido.

Sin tiempo para mucho más por parte del Athletic, donde la Real Sociedad fue capaz de encontrarse con el larguero, el árbitro daba por finalizado el encuentro. Los de Matarazzo repetían el resultado de la ida y sellaban el pase a la gran final de La Cartuja. Partido controlado, con pocas ocasiones, donde en el cómputo global, el conjunto 'txuri-urdin' es digno ganador del encuentro y la eliminatoria, frente a un Athletic que no supo competir.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes (Yangel Herrera, m.58), Gorrotxategi, Soler (Óskarsson, m.83); Barrenetxea (Marín, m.58), Guedes (Aihen, m.93) y Oyarzabal (Sucic, m.93).

0- Athletic: Padilla; Vivian, Paredes (Areso, m.67), Laporte, Yuri; Rego (Ruiz de Galarreta, m.56), Jauregizar (Vesga, m.82), Sancet (Navarro, m.67); Berenguer, Iñaki Williams y Guruzeta (Serrano, m.82).

Gol: 1-0 m.87: Oyarzabal.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Yangel Herrera (96) y Zubeldia (99) por la Real Sociedad; y a Paredes (23), Jauregizar (56), Guruzeta (70), Areso (81) y Laporte (91) por el Athletic.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol disputado en Anoeta ante 38.738 espectadores.