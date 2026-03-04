Carlos Soler encuentra lo que buscaba en la Real Sociedad: "Vine para pelear por cosas y ojalá juegue mi tercera final de Copa del Rey"

El centrocampista se siente tan "protagonista" como en su etapa en el Valencia, algo de lo que no disfrutó en su periplo en el extranjero, y asegura estar en un "momento muy bueno" en el plano personal que le permite ofrecer su "mejor versión" sobre el césped

En su regreso al fútbol español, después de dos campañas en el PSG y otra como cedido en el West Ham, Carlos Soler ha vuelto a exhibir su mejor nivel en una Real Sociedad con la que firmó hasta 2029 y donde se siente a gusto. Aunque le costó al principio convencer a Sergio Francisco, con Pellegrino Matarazzo, de quien destaca que "le gusta decir las cosas claras", se ha confirmado como una pieza clave, admitiendo que no se sentía desde hacía tiempo.

"Protagonista como ahora igual desde la última etapa en el Valencia, porque en el PSG tuve un papel más secundario y en el West Ham estuve sólo una temporada y coincidió con uno de los peores cursos del club. Pero esas dos experiencias me han ayudado a crecer, a que ahora pueda disfrutar mucho. Estoy en un momento muy bueno de mi vida y estar en este club creo que me ayuda mucho a mostrar mi mejor versión", explicó en una entrevista en Marca, donde admitió que ya pudo desembarcar en Anoeta con anterioridad.

El tercer intento de la Real Sociedad para ficharlo

"La Real lo intentó un par de veranos, este el tercero, y esta vez se han dado las condiciones idóneas para que viniera, me gustaba la idea de venir aquí y esta vez se pudo dar. Todavía tengo mucho carrete aquí en la Real. Vine a disfrutar, punto número uno, y para pelear por cosas, y me ha venido pronto la oportunidad de jugar en una final, la tenemos que pelear, igual que llegar a los puestos europeos en LaLiga, incluso a los de la Champions si la quinta plaza da acceso. Parece atrevido, pero pienso que podemos pelear por ello", afirmó ambicioso el centrocampista.

El buen momento de la Real Sociedad

Centrado, por tanto, en lograr un billete para la final de la Copa del Rey de La Cartuja, el valenciano cree que llegan en un buen momento a la vuelta de las semifinales ante el Athletic, tras volver a la senda de la victoria ante el Mallorca con un gol suyo, el tercero de la temporada. "Veníamos de un par de partidos en los que no habíamos dado el nivel de los anteriores y volver a controlar las facetas del juego y ganar, antes de esta vuelta de la semifinal de la Copa, es importante, nos permite llegar con moral, además de con la ventaja que nos trajimos de la ida", apuntó en referencia al 0-1 obtenido en San Mamés, pese a lo cual no se fía del conjunto bilbaíno.

Los elogios al Athletic Club

"Da la sensación, por lo que se dice, que su temporada no es muy buena y están empatados con nosotros en LaLiga, en semifinales de Copa y se quedaron a nada de jugar el playoff de dieciseisavos en la Champions, y teniendo muchísimas bajas como han tenido, así que tenemos que respetarle, pero sabiendo que les hemos ganado un par de veces y otra hemos estado cerca, y que podemos volver a hacerlo", destacó.

El apoyo de Anoeta puede ser clave

Además, Carlos Soler no esconde que contar con el apoyo de la hinchada txuri urdin en Anoeta puede ser clave. "Siempre es importante llegar con algo de ventaja y también con otra que es jugar en casa, con nuestra afición, que va a estar ahí con nosotros. ¿Si pueden ser dos aspectos decisivos? Sí, por supuesto. La afición siempre demuestra que está con nosotros y sabemos que lo van a volver a estar, porque es un derbi en el que, si todo va bien, significa estar en la final. Este es ahora el partido más importante hasta la fecha y queremos, junto con la afición, hacer un gran partido y estar en Sevilla, que es lo que todos queremos", comentó, aunque es consciente de que no pueden salir a especular con el resultado.

Con la ida como espejo

"Queremos hacer un partido muy completo, parecido al de la ida, en el que dominamos todas las fases del juego, tanto en las que nosotros somos fuertes, debilitando las suyas, como esa agresividad que tienen cuando abren a banda y centran o en las segundas jugadas. Creo que va a ser un partido muy igualado, de mucha tensión, que tenemos que afrontar con la confianza puesta en nosotros, en que vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer un partido a la altura de los de los últimos dos meses, de dominar, de madurar el juego, de saber lo que hay que hacer, y que nos permita llegar a otra final. Ya he dicho que jugué dos finales, una la gané, otra la perdí a penaltis, ojalá que haya otra más", señaló.

Las ganas de la afición txuri urdin

Además, Soler es consciente de que de Donostia hay ganas de vivir una final de Copa con aficionados en la grada, algo que no pudieron hacer en su último título por la pandemia. "Yo he vivido un par de finales con público, la Real no pero tiene el título en sus vitrinas, y vamos a ver si podemos llegar a esta final para que la gente la viva, porque es un momento súper bonito. Ojalá pueda jugar mi tercera final, esta ya en la Real y con su afición, a la que estos días he notado muy ilusionada por la calle, cuando he ido a comprar el pan me han dicho que hay que darlo todo, es normal, entiendo a los aficionados, ojalá puedan disfrutar de la mejor manera posible el miércoles", sentenció.