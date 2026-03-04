Los plazos que maneja la Real Sociedad con Odriozola

El lateral derecho de la Real Sociedad se rompió el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas en el partido de LaLiga contra el Real Oviedo disputado hace unas semanas. El club txuri-urdin ha comunicado que el futbolista ya ha sido operado

La Real Sociedad ha comunicado en las últimas horas que Álvaro Odriozola ya ha sido intervenido quirúrgicamente de la grave lesión que se produjo hace unas semanas en el partido contra el Real Oviedo y que ya ha comenzado su proceso de recuperación. El club txuri-urdin tiene una hoja de ruta marcada con el lateral derecho, pero el principal objetivo es el de no forzar absolutamente nada y darle todo el tiempo del mundo a su canterano para que se recupere plenamente.

Álvaro Odriozola sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le va a hacer perderse lo que resta de temporada y buena parte de la próxima. No, no hay opciones de que vuelva a los terrenos de juego el lateral derecho antes de que inicie la próxima campaña. Los plazos de recuperación se estiman entre los seis y ocho meses entre el mejor y el peor de los escenarios, teniendo en cuenta que el futbolista también tendrá que ponerse a tono físico y de juego.

Por tanto, en el mejor de los casos, Álvaro Odriozola volverá a ponerse la camiseta de la Real Sociedad entre los meses de noviembre y diciembre aproximadamente. Un varapalo en el plano deportivo para el lateral derecho que en las últimas semanas se había ganado un puesto en el equipo de Pellegrino Matarazzo con el que había recuperado la confianza y la ilusión. "Estoy muy contento por estar de nuevo en el campo, porque durante el verano vivimos una situación que no era la mejor y ahora espero seguir así. Ha costado, pero todo llega en la vida. Vuelvo a expresarme tal y como soy en un campo de fútbol y orgulloso de haber llegado a esta situación porque es muy complicado y aunque no es un nuevo Álvaro, sí es el que a mí me gusta", dijo el propio Odriozola hace unas semanas.

La posible salida de Odriozola queda aparcada

A pesar de su nuevo rol en la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo como entrenador. En la Real Sociedad estaban abierto a una salida del lateral derecho en el próximo mercado de verano.

Una operación que resulta imposible con la lesión de un Álvaro Odriozola que tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029.

El comunicado de la Real Sociedad después de que Álvaro Odriozola haya sido operado

'Álvaro Odriozola ha sido intervenido en el día de hoy por el doctor Leyes en Madrid de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida durante el partido Real Sociedad - Real Oviedo. En ausencia de complicaciones, recibirá el alta hospitalaria mañana miércoles y comenzará a trabajar y será tratado en Zubieta inmediatamente.

Servicio Médico Real Sociedad de Fútbol, SAD'