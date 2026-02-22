Duro palo para Odriozola y la Real Sociedad: lesión y tiempo de baja

El lateral diestro hizo saltar las alarmas tras marcharse lesionado ante el Real Oviedo, confirmándose tras las pruebas médicas que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda

El tropiezo ante el colista Oviedo, que supone un frenazo a las aspiraciones europeas de la Real Sociedad, no fue la única mala noticia de este pasado sábado en Anoeta. Al comienzo de la segunda mitad, en el minuto 53, Álvaro Odriozola hacía saltar todas las alarmas al caer lesionado apenas tres minutos después de haber saltado en el campo. Fue en el 53' cuando entró en lugar de Aramburu, pero enseguida tuvo que pedir el cambio tras chocar contra un rival, siendo reemplazado por Aritz Elustondo y haciendo temer por una grave lesión al marcharse del campo entre gestos de dolor.

No jugará más esta temporada

Las primeras exploraciones apuntaban a posibles daños en el tobillo o el tendón de Aquiles. Pero este domingo se han cumplido los peores augurios tras las pruebas médicas a las que ha sido sometido, confirmándose que el defensor donostiarra ya no volverá a jugar más en lo que resta de temporada. "Álvaro Odriozola sufrió una torsión en su rodilla izquierda. Las pruebas realizadas en Policlínica Gipuzkoa por los servicios médicos de la Real Sociedad revelan que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. En los próximos días se determinará la fecha para la intervención quirúrgica", ha informado la propia entidad txuri urdin a través de un comunicado.

Matarazzo lo había recuperado para la causa

Sin duda, un duro palo para un jugador al que Pellegrino Matarazzo había recuperado para la causa. Prácticamente inédito con Sergio Francisco, el lateral diestro fue prácticamente empujado a salir en verano, quedándose sin dorsal hasta última hora, cuando no hubo más remedio que inscribirlo ante la falta de ofertas. Así, hasta la llegada del técnico estadounidense apenas había jugado tres encuentros. Fue titular en las dos primeras rondas de la Copa del Rey y en la visita al Barcelona en el Camp Nou, respondiendo a la oportunidad que le brindaron las bajas con una destacada actuación con gol incluido.

Eso no le sirvió para seguir entrando en las rotaciones. Pero todo cambió con el fichaje del preparador norteamericano. Matarazzo le dio su sitio y había participado en cuatro de las seis últimas jornadas de LaLiga, además de tomar parte también en los tres choques más recientes la Copa del Rey, revelándose como un recurso muy aprovechable. De hecho, después de dos campañas en las que no había respondido a las expectativas que levantó su regreso desde el Real Madrid, Odriozola sentía que había vuelto a disfrutar del fútbol.

Sentía que había vuelto a su mejor versión

"Estoy muy contento por estar de nuevo en el campo, porque durante el verano vivimos una situación que no era la mejor y ahora espero seguir así. Ha costado, pero todo llega en la vida. Vuelvo a expresarme tal y como soy en un campo de fútbol y orgulloso de haber llegado a esta situación porque es muy complicado y aunque no es un nuevo Álvaro, sí es el que a mí me gusta", señaló días atrás.

Una baja que puede continuar en la 26/27

Desde la Real Sociedad, por su parte, la han lanzando un mensaje de ánimo: "Volverás más fuerte que nunca. Siempre contigo, en las buenas y en las malas". Pero aunque no se han ofrecido plazos estimados de recuperación, Odriozola podría ser también baja en el arranque de la próxima temporada, pues le esperan no menos de seis meses de rehabilitación.